Fanilor nu le-a venit să creadă! Cum arată Andra Măruță complet nemachiată. Nu ai văzut-o niciodată așa pe vedeta Pro TV

Ioana de la Miami a bulversat plaja din Mamaia cu noile silicoane mărime XL. Sexoasa are, de altfel, un ”CV” impresionant, celebrul star columbian Maluma fiind una dintre vedetele alături de care s-a distrat fabulos, nu mai departe de vara trecută. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, o super-galerie foto. Juan […] The post Ioana de la Miami a bulversat plaja din Mamaia cu noile silicoane mărime XL! appeared first on Cancan.ro.