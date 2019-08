Așa se negociază în România soarta fetelor date la produs: ”Generozitatea mă caracterizează…”

23:20

Andreea Bălan și George Burcea se vor căsători curând, cununia civilă va avea loc la începutul lui septembrie, iar cununia religioasă, petrecerea și botezul mezinei vor fi pe 15 septembrie. Iar, acum, artista a dezvăluit și ce nume va purta după nuntă. Andreea Bălan este în febra pregătirilor! Pe 15 septembrie, artista și George Burcea […] The post Ce nume va purta Andreea Bălan după ce se va căsători cu George Burcea appeared first on Cancan.ro.