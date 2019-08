Austriacul Martin Harrer a semnat cu FC Voluntari

12:20

Candidatul Alianţei USR PLUS la Preşedinţie, Dan Barna, a declarat, miercuri, la declanşarea campaniei de strângere de semnături pentru alegeri, că alianţa îşi propune să câştige alegerile şi că el va fi „un preşedinte prezent şi implicat”, „un preşedinte full-time, care este prezent în toată viaţa comunităţii, în toate întâmplările comunităţii, nu doar la crize”. Barna a precizat că lansarea campaniei de strângere de semnături are loc în Piaţa Universităţii pentru că România are „o revoluţie neterminată”.