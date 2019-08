Universitatea din România aflată în Top 10 mondial într-un domeniu cu impact major pentru sănătatea şi viaţa planetei

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca ocupă un onorant loc 7 la nivel mondial şi prima poziţie la nivel naţional în domeniul de cercetare dedicat tehnologiilor Carbon Capture and Storage (CCS), arată o analiză realizată la nivel internaţional şi publicată recent în Science of the Total Environment.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)