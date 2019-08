Iași: Tânăr cu malarie internat în spital. A fost diagnosticat după ce s-a întors din Africa

09:50

Protestul diasporei, 10 august 2018. Dintr-o manifestație pașnică a ieșit un adevărat măcel, în care ai fost rănite peste 800 de persoane, multe dintre ele având nevoie de îngrijiri medicale chiar la spital. Ștefania, care a fost de cealaltă parte a baricadelor, lucrând la Jandarmerie, a ajuns și ea pe un pat de spital. La […] The post Ce s-a ales de jandarmerița Ștefania, la un an după ce a fost bătută la protestele din Piața Victoriei. Ce job are acum, după ce a părăsit Brigada Specială appeared first on Cancan.ro.