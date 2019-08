UNTOLD 2019 a adus Clujului încasări de peste 45 de milioane de euro în doar patru zile

14:50

Medicii de la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi tratează un bărbat de 24 de ani, diagnosticat cu malarie. Acesta a fost transferat de la Spitalul Judeţean Vaslui. „Este vorba de un pacient de 24 de ani, care a lucrat în Africa. El a fost diagnosticat cu malarie după ce a fost adus la noi de la Vaslui în cursul zilei de marţi, fără probleme deosebite. În prezent are o stare generală bună şi se află sub tratament. Este primul caz de malarie din acest an", a declarat Carmen Dorobăţ, managerul S...