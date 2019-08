Congresul Internaţional de Studii Sud-Est Europene, în perioada 2-6 septembrie, la Bucureşti

14:40

Angajaţii Societăţii Comerciale de Reparaţii Locomotive CFR - SCRL Braşov au încetat lucrul deoarece ei nu vor beneficia de o majorare salarială de 15% de la 1 septembrie, aşa cum se anunţă în sectorul respectiv, întrucât CFR Călători, acţionarul majoritar, a respins propunerea administraţiei SCRL de majorare cu 7 lei/oră a tarifului perceput pentru reparaţiile aduse locomotivelor.Miercuri este a doua zi de grevă spontană la SCRL, după ce marţi au refuzat să mai muncească salariaţii de la filialele Braşov şi Galaţi, iar acest lucru înseamnă de fapt că nu mai este asigurată mentenanţa locomotivelor şi a garniturilor CFR Călători."Ieri au început să oprească lucrul angajaţii de la Braşov şi Galaţi. Societatea noastră are secţii în 15 - 17 oraşe din ţară şi este o nemulţumire generală din cauză că la toată calea ferată se majorează salariile cu 15%, iar la societatea noastră nu s-a dorit să se aplice această majorare. Avem 1.570 de salariaţi care prestează servicii pentru societatea-mamă, CFR Călători, că noi suntem filială a CFR Călători şi ei sunt beneficiarii serviciilor de mentenanţă pe care noi le prestăm. Cu ei avem un contract de prestări servicii bazat pe tarif/oră. Deci, ei ne plătesc pe noi în funcţie de câte ore prestăm pentru ei. La propunerea noastră, în perioada de negociere a Contractului Colectiv de Muncă - acum am ieşit din perioada de negociere - administraţia noastră a solicitat celor de la CFR Călători, partenerul de contract, să modifice tariful orar şi să adauge 7 lei la prestaţia/oră. Vă pot spune că tarifele noastre sunt sub preţul pieţei de reparaţii, sunt cele mai mici şi, faţă de CFR Călători, dintotdeauna am păstrat un preţ preferenţial mult mai mic decât cel pentru operatorii privaţi, deşi oricând putem fi amendaţi de Consiliul Concurenţei pentru practici neconcurenţiale. Cei care au autoturisme ştiu că o oră de manoperă într-un service auto sare mult de 100 de lei. La noi, la SCRL, o oră de prestaţie este sub 50 de lei, în condiţiile în care vorbim despre locomotive. De asemenea, asigurăm mentenanţa parcului de la CFR Călători cu doi meseriaşi/locomotivă. Dacă şi ăsta este un număr mare de muncitori pentru o locomotivă, nu ştiu ce să mai spun", a declarat, pentru AGERPRES, Ionel Savin, prim vicepreşedintele Sindicatului Naţional Solidaritatea 2012.Potrivit acestuia, Contractul Colectiv de Muncă a expirat la 1 august."Noi am avut un mandat din partea angajaţilor să semnăm un contract asemănător cu cel al CFR Călători cu majorare salarială din septembrie cu 15%, iar, negăsind acest suport financiar din partea, practic, a administraţiei CFR Călători, pentru că administraţia noastră a fost de acord că este necesară o mărire de salariu la fel ca la CFR Călători, doar că nu aveau fonduri necesare în bugetul propriu. Atunci, i-au notificat pe cei de la CFR Călători că vor să majoreze tariful. Abia ieri după-amiază s-a primit un răspuns din partea CFR Călători că nu sunt de acord să majoreze tariful. Noi a trebuit să parcurgem paşii legali începând cu 1 august: am notificat societatea că intenţionăm să deschidem un conflict de muncă, am discutat cu cei de la ITM şi am depus dosarul, am înregistrat conflictul de muncă, am mers la Prefectura Braşov, i-am sesizat şi pe ei că urmează să declanşăm conflictul de muncă şi urma să fim conciliaţi vineri, 9 august. Între timp, salariaţii, când au văzut cum evoluează lucrurile, când au văzut că nu există niciun pic de interes, pentru că noi în permanenţă am avut discuţii inclusiv cu ministrul Transporturilor, cu ministrul secretar de stat, le-am spus care este situaţia, i-am informat pe toate canalele, inclusiv în scris, şi am avut promisiuni 'Staţi liniştiţi că şi la SCRL o să se rezolve situaţia, o să aveţi şi voi creşteri salariale de 15%'. Nu s-a întâmplat. Astfel, oamenii nu au mai avut încredere nici în noi şi au declanşat proteste spontane", a explicat sindicalistul.Ionel Savin a precizat că angajaţii SCRL au salarii de încadrare (brute) cuprinse între 2.250 şi 2.800 de lei, deci sub 1.800 de lei net.În cea ce priveşte răspunsul CFR Călători la solicitarea SCRL de majorare a tarifului/oră la prestaţii, Savin a spus că a constat într-un refuz şi într-o recomandare de rentabilizare a activităţii şi de reorganizare a companiei, inclusiv disponibilizări."Compania CFR Călători, prin domnul director general Dorobanţu, printr-un act oficial - am intrat şi noi în posesia lui - a recomandat administraţiei noastre o rentabilizare a activităţilor, cu alte cuvinte să facem şi o reorganizare ca să ne putem încadra la majorare. De asemenea, conducerea CFR Călători a avut astăzi o discuţie cu liderul de sindicat de la noi, i s-a sugerat să vorbească cu oamenii să reia lucrul şi să căutăm soluţii prin reducere de personal şi să ne mai gândim. Problema este următoarea: noi avem doi angajaţi per locomotivă. Cât să mai reducem personalul, că nu avem cum?! Nu mai putem asigura serviciile. Este vorba de siguranţa circulaţiei, nu putem să ne jucăm, să ne batem joc", a spus el.Liderul sindical a subliniat că lucrurile în momentul de faţă nu mai depind de sindicat."Nu noi am decis să întrerupem lucrul. Noi depindem de ceea ce doresc oamenii. Într-un sindicat aşa se petrec lucrurile în mod normal. Oamenii vor decide în continuare, ei vor spune ce au de gând. La momentul de faţă noi nu putem controla acest conflict dacă nu vine o asigurare clară din partea celor de la administraţie, în speţă de la administraţia CFR Călători, că se vor rezolva cumva majorările salariale. Oamenii nici nu vor să audă. Mai mult decât atât, au solicitat prezenţa la Braşov a domnului ministru secretar de stat Dragoş Titea, pentru a discuta cu el", a arătat Savin.De asemenea, acesta a tras un semnal de alarmă asupra situaţiei "puţin spus dezastruoasă" în care se află parcul de locomotive al CFR Călători."Situaţia reală la parcul de locomotive al CFR Călători este puţin spus dezastruoasă. Peste 80% din parcul de locomotive este restant la revizii de tip mare (RR) şi au derogări. Circulă cu derogări. În condiţiile astea, orice prelungire fără verificările care se fac la 3 zile pun în pericol siguranţa călătorilor. Lucrurile nu sunt de acum, sunt de ani de zile. Deşi au fost bani pentru reparaţii, pentru că asta ne nemulţumeşte şi pe noi, an de an, din 2009 încoace, în bugetele de la CFR Călători pe reparaţii au fost bani care au rămas necheltuiţi. Ori, în toată perioada asta, SCRL a primit bani puţini în buget şi în 2015 a intrat în insolvenţă. Cu atât mai mult, acum, SCRL nu îşi poate permite să facă nişte majorări salariale fără acoperire ca să intre pe pierderi la sfârşitul anului, întrucât ar însemna faliment, lucru foarte grav şi pentru CFR Călători", a explicat Savin.În opinia acestuia, situaţia s-ar fi putut debloca prin această majorare de tarif, mai ales că acest lucru ar fi însemnat "o cheltuială derizorie" pentru CFR Călători."Soluţia era simplă: dacă se mărea tariful cu 7 lei pe oră, situaţia se descongestiona în secunda 2 şi nici nu însemna o cheltuială enormă pentru CFR Călători. Ar fi fost vorba de vreo 3,8 milioane de lei pe tot anul, pe tot bugetul. La bugetul CFR Călători, asta este o sumă derizorie - şi pe curăţenie dau mult mai mult. Practic, probabil a fost o ambiţie a cuiva să demonstreze ceva, pentru că, înainte de a veni actualul director la CFR Călători, bugetul creionat de fostul director Leon Bărbulescu era undeva pe la 76 milioane de lei pe întreg anul. Când a venit domnul Dorobanţu nu a vrut să rămână pe ceea ce se creionase înainte, cu toate că toate cifrele indicau lucrul ăsta, că acolo trebuia să fie bugetul pentru prestaţii. Nu. El a plecat de la suma de 72 de milioane: 'Atât vă asigur, restul vă descurcaţi'. Şi atunci s-a încheiat un contract în care s-a stabilit un preţ per oră mai jos de 50 de lei, care să se încadreze în 72 de milioane de lei. Noi ne-am descurcat pentru că locomotivele, fiind vechi, am făcut o mulţime de lucrări suplimentare şi, dacă facem un calcul, la finele anului vom ajunge exact la 76 de milioane lei cât am spus noi. La suma asta ar mai trebui acei 3,8 milioane de lei", a subliniat sindicalistul.La rândul său, compania CFR Călători afirmă că negocierea Contractului Colectiv de Muncă al SCRL Braşov SA este atributul exclusiv al conducerii acestei societăţi."Societatea Comercială de Reparaţii Locomotive CFR - SCRL Braşov SA este filială a CFR Călători SA, fiind la ora actuală în procedură de insolvenţă, care intră sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă (dosar nr. 4249/62/2014 - termen 19.11.2019). Pentru CFR Călători SA, SCRL Braşov SA este un furnizor de servicii care pe bază contractuală asigură şi realizează mentenanţa curentă, reparaţii planificate şi accidentale ale materialului rulant motor al CFR Călători. În conformitate cu art. 55 din Legea 85/2014, Adunarea Generală a Acţionarilor îşi suspendă activitatea după numirea administratorului special la SCRL Braşov SA. Totodată, în conformitate cu art. 56, alin. (1) lit. d din Legea 85/2014, Administratorul special administrează activitatea debitorului, sub supravegherea administratorului judiciar. Negocierea Contractului Colectiv de Muncă (CCM) al SCRL Braşov SA este atributul exclusiv al conducerii acestei societăţi, fiind de fapt singurul factor decident care împreună cu organizaţiile sindicale pot încheia un nou CCM, CFR Călători SA neavând competenţe în negocierea CCM al SCRL Braşov SA", afirmă reprezentanţii CFR Călători. AGERPRES/(AS - autor: Oana Tilică, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Adrian Dădârlat)