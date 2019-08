Braşov: Ambasadorul Mattli, dezamăgit de situaţia lucrărilor la un liceu, realizate printr-un proiect cu fonduri din Elveţia

16:50

Multe surprize cinematografice şi muzicale îi aşteaptă pe spectatorii care vor fi prezenţi la cea de-a şaptea ediţie a unui festival de film şi muzică ce se va desfăşura la Alba Iulia între 30 august şi 1 septembrie, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, AGERPRES, de către organizatori."A şaptea ediţie a celui mai aşteptat eveniment dedicat filmului şi muzicii din Alba Iulia, 'Alba Iulia Music and Film Festival' (AIMFF), se pregăteşte să debuteze în 30 august. Printre filmele deja selectate de organizatori se numără foarte multe poveşti de dragoste inedite, prezentate fie în registrul comediei sau ca drame emoţionante, toate aşteptate de miile de spectatori ce vor fi prezenţi în cetatea Alba Carolina", arată sursa menţionată.Potrivit viceprimarului cu atribuţii de primar al municipiului Alba Iulia, Voicu Paul, orice eveniment care dă viaţă Cetăţii e important pentru administraţia locală."Asta a fost, de fapt, ideea de la care am pornit în tot procesul de restaurare şi de punere în valoare a ei: să aducem vibraţie şi emoţie în Cetate şi să oferim bucurii şi momente speciale, atât albaiulienilor cât şi turiştilor. 'Alba Iulia Music and Film Festival' este deja un reper solid în calendarul nostru de evenimente, prin conţinutul lui aparte şi prin calitatea publicului căruia i se adresează. Am văzut programul, cine va participa, ce se va asculta şi proiecta şi sunt convins că şi ediţia de anul asta va fi nu doar reuşită, ci memorabilă", a afirmat, potrivit comunicatului, Voicu Paul.Lansat recent, în deschiderea Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF), "Parking", cel de al patrulea lungmetraj semnat de regizorul Tudor Giurgiu, va putea fi vizionat şi la Alba Iulia. Plin de superstaruri este şi filmul francez "Un bărbat fidel", în care Louis Garrel, Laetitia Casta şi Lily-Rose Melody Depp interpretează un triunghi amoros bizar. Un rollercoaster de emoţii îi aşteaptă pe toţi spectatorii filmului "Joacă-te cu focul!", lungmetrajul de debut al regizoarei franceze Marie Monge, selectat, în 2018, în secţiunea Quinzaine des Realisateurs de la Cannes.La festival va putea fi urmărit şi un film al multi-premiatului regizor, scenarist şi producător Veit Helmer, comedia mută cu accente absurde "Sutienul". Un alt film ce va proiectat este "Vară rock'n'roll", în regia lui Kirill Serebrennikov, dar şi "Vieţi duble", cu Juliette Binoche."Multe alte surprize cinematografice, dar şi muzicale îi aşteaptă pe spectatorii care vor fi prezenţi, în 30 august şi 1 septembrie, la Alba Iulia. Invitaţii speciali şi alte momente speciale vor fi anunţate, în curând, de către organizatori. Ca la fiecare ediţie, toate evenimentele din cadrul 'Alba Iulia Music and Film Festival' vor avea intrare liberă", arată organizatorii."Alba Iulia Music & Film Festival" este prezentat de TIFF, în organizarea Asociaţiei Film şi Cultură Urbană şi a Primăriei Municipiului Alba Iulia.