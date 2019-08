REPORTAJ Covasna: Scafandrul Szabo Jeno, dedicat proiectelor de educaţie ecologică şi recuperării copiilor cu nevoi speciale

17:20

Tichetele de vacanţă au determinat în ultimul an atât prelungirea sezonului estival, înregistrându-se creşteri a vânzărilor cu precădere în lunile mai, iunie şi septembrie, aceeaşi tendinţă fiind observată şi pentru staţiunile montane şi cele balneoclimaterice, au declarat pentru AGERPRES reprezentanţi ai agenţiilor de turism.Foarte mulţi dintre beneficiarii tichetelor îşi rezervă vacanţele de vară cu şapte luni mai devreme, la capetele de sezon, în lunile mai, iunie şi septembrie, afirmă Alin Burcea, CEO al touroperatorului Paralela 45."Voucherele de vacanţă acum merg bine, în mai şi iunie şi septembrie, adică la sfârşit şi început de sezon, pentru că sunt tarifele mai mici, şi cu 1.450 de lei am şansa să prind o săptămână de concediu. În iulie sau august prind trei zile. Deci, oarecum, pe litoral ne-am făcut treaba, că am acoperit capetele. În iulie însă multe hoteluri au mers prost pentru că se aşteptau să le vină voucherul şi nu a venit. Capetele de sezon au crescut foarte mult pe litoral, cu cel puţin 30%, asta este o consecinţă bună a voucherelor, în final. Mie nu îmi vine să cred cât se vinde în noiembrie litoralul pentru anul viitor. Păi în luna noiembrie, pentru 10 iunie, cu 20% discount, şi iunie este oricum mai ieftin decât iulie, te duci şi stai şase zile şi ai de ales hoteluri de ‘Doamne-ajută'. Dacă ambii membri ai familiei lucrează la stat, poţi să îţi plăteşti chiar şi masa în acelaşi complex cu 2.900 de lei, poţi să îţi iei cazare şi masă fără niciun fel de problemă. Este o idee bună, dar fondul trebuie să fie incomingul. În primele şase luni numărul de turişti străini a scăzut pe litoral. Pe litoral avem până în 50.000 de turişti pe sezon şi bulgarii au 3 milioane şi ceva", a declarat Burcea.Directorul general al agenţiei "Paradis- Vacanţe de vis", una dintre cele cu vânzările cele mai mari pentru litoralul românesc, Aurelian Marin, a menţionat pentru AGERPRES că hotelurile de la malul mării sunt principala ţintă a beneficiarilor de vouchere."Voucherele au mers foarte, foarte bine încă de anul trecut de când s-au dat. După care s-a simţit un mic recul pentru că voucherele pe anul acesta nu s-au dat în totalitate, sunt zone în care s-au dat şi altele în care nu s-au dat. Piaţa aşteaptă încă voucherele şi probabil că multe din voucherele pe 2019 vor fi folosite pentru vacanţele din 2020. Sunt oameni, în mod surprinzător, care fac rezervări la acest început de august pentru vara anului viitor. Evident, cei mai mulţi se îndreaptă către litoral, pentru că este această vacanţă şi majoritatea se îndreaptă către Marea Neagră. E clar că cele mai multe vouchere vin aici, dar s-au cam dus peste tot şi un bun exemplu este faptul că foarte multe unităţi s-au clasificat, ca să poată pună mâna pe aceste vouchere. Numărul unităţilor clasificate este enorm faţă de ceea ce era înainte. Din păcate eu nu reuşesc să înţeleg de ce nu încearcă oamenii să vină la mare până în 30 iunie, spre exemplu, când sunt preţuri de 100 de lei pe cameră, într-un hotel de 3 stele, cu mic dejun inclus. Ceea ce reprezintă un preţ foarte mic. Şi vorbim de sfârşit de iunie", a declarat Aurelian Marin.Proprietarul agenţiei Bibi Touring, Adrian Voican, spune că 30% din vânzările pe care le are în România sunt prin tichetele de vacanţă, apreciind că această iniţiativă reprezintă un adevărat plan de reconstrucţie a turismului românesc."Noi am vândut aproximativ 30% din vacanţele în România prin vouchere. Toată România a mers foarte bine şi asta este partea cea mai bună pentru că, dacă înainte lumea mergea doar pe litoral în vacanţa de vară, acum cu vouchere se duc oriunde. Anul trecut a fost foarte emoţionant să vezi profesori din orăşelele de provincie care veneau după ani şi ani de zile să petreacă o vacanţă într-o staţiune. Deci instrumentul este extraordinar de bun, mai ales dacă este păstrat pe termen mai lung. Noi sperăm din suflet, în ciuda restricţiilor bugetare, să se păstreze aceste vouchere pentru că nu au un impact atât de mare, una e să dai 1.000 de euro salarii la bugetari peste noapte şi alta e să dai 1.400 de lei vouchere de vacanţă care se întorc în economie. Eu am mai spus-o, voucherele de vacanţă sunt un plan Marshall pentru turismul românesc. Investiţii la patru şi cinci stele s-au mai făcut, dar la două şi trei stele nu s-au mai făcut Şi acum se vede că se modernizează. Zona largă a hotelurilor de două şi trei stele se revitalizează cu această ocazie. Dacă se întrerupe acest instrument este ca şi cum ai opri programul ‘Rabla' sau ‘Prima casă'. Pentru că aceste vouchere fac bine întregii comunităţi, se revitalizează staţiuni întregi. Prin alte pârghii trebuie făcută economia, nu tăind vouchere de vacanţă", a declarat Voican pentru AGERPRES.Omul de afaceri consideră că prin aceste vouchere se încurajează cheltuirea banilor destinaţi vacanţelor în ţară şi nu în străinătate."Am o părere foarte bună, iniţiativa nu este a Guvernului, ci este a industriei, este mai veche, dar în primă fază a venit criza şi bugetarii nu au mai beneficiat. Începând cu anul trecut a fost implementată foarte bine, când a fost acordată această primă de vacanţă celor 1,2 milioane de bugetari. Este un beneficiu şi pentru ei şi pentru industria, este extraordinar. Dar repet, este o iniţiativă a industriei, ei doar au iniţiat-o şi se desfăşoară cu anumite dificultăţi, dar minusurile sunt mult mai mici decât plusurile. Ce este foarte bine la acest sistem este că se încurajează cheltuirea banilor în ţară. Dacă nu putem să încurajăm să vină bani din afară măcar să nu plece ai noştri. În al doilea rând oamenii au nevoie de vacanţă pentru că ritmul este destul de stresant", a subliniat Voican.Proprietarul Paralela 45, Alin Burcea, consideră însă că acordarea voucherelor de vacanţă constituie o soluţie pentru turismul românesc doar pe termen mediu şi scurt, România trebuind să se axeze pe atragerea de turişti străini."Noi am avut până acum vouchere de vacanţă de 780.000 de euro şi e puţin dacă te gândeşti că în primul semestru s-au emise vouchere de vacanţă de 202 milioane de euro, ceea ce înseamnă că vom ajunge undeva pe la 300 de milioane. O să îmi sară foarte multă lume cap când o să spun că voucherele de vacanţă sunt bune pe termen mediu şi mic. Eu cred că sunt bune, dar Guvernul ăsta sau viitorul va trebui să se axeze pe incoming. Pentru că noi luăm nişte bani de la buget şi dăm într-o inechitate totală către bugetari. Este totuşi o formulă bună, pentru că foarte multe hoteluri se vând bine acum, se vinde bine balneo, şi muntele, care a avut o creştere de sută la sută. Pentru că lumea se duce fiindcă trebuie să le consume. E bine, dar suntem în bătaia vântului. După mine, nu ştiu dacă vor mai fi resurse anul viitor, voucherele de vacanţă există în funcţie de buget, ori din ceea ce văd eu că se întâmplă în momentul de faţă, nu prea văd că se vor mai da vouchere de vacanţă pentru că nu sunt bani. Este exact ca la o persoană privată, ai bani să pleci în vacanţă, te duci, dacă nu ai, tai vacanţele", a explicat Burcea.Omul de afaceri afirmă că o altă problemă a agenţiilor de turism este cota de 19% a TVA, care ar trebui aliniată la 5%, cu cât sunt taxate hotelurile."O problemă care ar trebui rezolvată de Guvernul ăsta sau următorul este TVA-ul la agenţiile de turism. De ce oamenii de la hoteluri au 5% TVA şi noi avem 19%? Impactul calculat de noi ar fi de 4-5 milioane de euro pe an, dar e important pentru noi, să rămână bani să te mai duci pe la târguri. Dacă am fi 100 de agenţii care să mergem la târguri, câştigul ar fi altul, pentru că interesul este să aducem bani proaspeţi pentru România. Nu e vorba de o strategie complicată pe incoming, dar trebuie să dai nişte facilităţi. Eu propusesem în urmă cu cinci ani o primă de 5 euro pentru un turist pe care îl aduci la un hotel de 5 stele. Dar sumele nu să le primeşti şi să se scadă din impozitul pe profit. Nu se face nimic şi ne întrebăm de ce nu vin turişti străini şi bulgarii au 10 milioane. Ei sunt lângă noi aici şi au un turist la un bulgar, aduc 9 milioane de turişti şi noi aducem 2,7, dintre care 1,7 vin pentru afaceri", a mai spus Burcea.Directorul general al agenţiei "Paradis - Vacanţe de vis", Aurelian Marin, apreciază că voucherele de vacanţă constituie o iniţiativă foarte bună a Executivului, care ar greşi dacă ar renunţa la acordarea acestor beneficii."Este o iniţiativă fabuloasă. Are şi minusuri şi putem discuta despre ele, dar plusuri sunt mult mai mari. Şi aş da câteva exemple, la mare, unde cunosc foarte bine subiectul, din toamna anului trecut şi până acum s-au refăcut peste 10 hoteluri, însumând peste 2.500 de camere, foste ruine. Hotelurile nu mai erau în funcţiune, s-au vândut, deja o parte dintre ele sunt renovate şi puse în funcţiune în 2019, iar celelalte vor fi puse în circuit anul viitor la 3 stele şi 4 stele. Apetitul investitorilor nu ar fi fost aşa mare fără aceste vouchere pentru că au simţit că este business. Şi hotelurile zăceau în paragină de ani de zile. Un al doilea exemplu ar fi al oamenilor care nu au mai mers în concediu de cel puţin 10 ani. Eu sper să nu se oprească distribuirea acestor tichete. În principiu nu ar fi o tragedie, pentru că o mare parte dintre oamenii care le primesc, mergeau oricum în vacanţă, dar bineînţeles că va fi un recul care se va resimţi. După părerea mea ar fi una dintre cele mai proaste măsuri care s-ar putea lua în cazul în care nu vor mai fi distribuite. Pentru că sunt nişte bani cheltuiţi foarte bine, nu ţine doar de zona turismului, ţine şi de sănătate, de reabilitare. Eu sper totuşi că nu se va întâmpla asta. Sunt vreo 300 de milioane de euro şi eu cred că la nivel de România suma este nesemnificativă, mai ales că o parte se întoarce sub diferite forme tot la stat, din impozite directe sau industrii conexe", a mai spus Marin.Beneficiarii voucherelor de vacanţă le pot folosi pentru a achiziţiona servicii de cazare, masă, transport, servicii de tratament şi de agrement sau pachete turistice pentru destinaţii în România. Tichetele pot fi folosite şi pentru a cumpăra bilete de avion şi de tren. Condiţia este ca aceste servicii să facă parte dintr-un pachet turistic ce include minimum o noapte de cazare.Tichetele de vacanţă au o valabilitate de 12 luni din momentul emiterii, reprezentând un mod pentru planificarea vacanţelor de peste an.AGERPRES (A-autor: Adrian Ţone, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Adrian Dădârlat)