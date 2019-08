S-a întâmplat la Caracal. Doi tineri au găsit, în parc, rucsacul unui jurnalist și…

13:00

Nu foarte multă lume știe că Andreea Marin – care și-a pierdut mama la o vârstă fragedă, rămânând, în urmă cu doi ani, și fără tatăl său – găsește sprijin necondiționat în… sora sa mai mică, Cristina. Cristina, sora Andreei Marin, este o frumusețe blondă, cu ochi albaștri, iar între cele două surori există o […] The post Cum arată sora mai mică a Andreei Marin: ”Noi am rămas însărcinate aproape în același timp…” appeared first on Cancan.ro.