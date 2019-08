Nataţie: Nicoleta Muscalu şi Antonia Pavel, locul 5 la Europene în proba de sărituri sincron de la platformă

18:20

Compania Disney a anunţat marţi că Disney+, noua sa platformă de 'streaming', va realiza noi versiuni ale unor filme ca 'Home Alone' (1990), 'Night at the Museum' (2006), 'Cheaper by the Dozen' (2003) sau 'Diary of the Wimpy Kid' (2010), relatează EFE.Consilierul delegat al Disney, Bob Iger, a dezvăluit planurile gigantului de divertisment care în primele luni ale anului fiscal 2019 a avut încasări de 10.000 miliarde de dolari.Cele patru filme fac parte din catalogul 21st Century Fox, divizia de divertisment a Fox, cumpărată de Disney anul acesta. Iger nu a oferit detalii privind faptul dacă aceste filme vor fi 'remake-uri' sau seriale pe platforma sa digitală.'Home Alone', una din comediile de familie cele mai populare din anii 90, l-a făcut celebru pe tânărul actor Macaulay Culkin, care a jucat şi în partea a doua, 'Home Alone 2: Lost in New York' (1992). 'Home Alone' a avut alte trei continuări, care nu l-au mai avut ca vedetă pe Macaulay Culkin.La rândul său, Ben Stiller a fost actorul principal în comedia 'Night at the Museum', un film de fantezie în care un paznic de muzeu devenea martor al aventurilor figurilor şi exponatelor care căpătau viaţă în cursul nopţii.Shawn Levy, care a regizat filmul original, a realizat şi cele două continuări tot cu Stiller ca protagonist: 'Night at the Museum: Battle of the Smithsonian' (2009) şi 'Night at the Museum: Secret of the Tomb' (2014).Tot Levy a regizat şi 'Cheaper by the Dozen', un 'remake' al comediei din anii 50, în care de data aceasta Steve Martin devenea tatăl unei familii numeroase. Succesul filmului a determinat, doi ani mai târziu, realizarea unui sequel: 'Cheaper by the Dozen 2', cu aceeaşi distribuţie.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Adrian Dădârlat)