Înainte să comită asasinatul… ”Mafiotul de la Măgurele” și-a reclamat victima la Poliție: ”Mi-a pus cuțitul la gât!”

16:10

Maria Ilioiu este una dintre cele mai sexy, dar și controversate ispite de la “Insula Iubirii”. Roșcata a reușit să pună pe jar toți bărbații și să își atingă scopul în cadrul show-ului. Pe lângă banii câștigați la emisiune, se pare că sexoasa se vinde și pe un site de escorte, sub numele de “Alexya”. […] The post Am prins-o! Roșcata fatală de la Antena 1 se vinde pe un site de escorte. Câți lei cere pentru “una scurtă” appeared first on Cancan.ro.