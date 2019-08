Mehedinţi: Un copil de două luni, rănit într-un accident în care au fost implicate trei autoturisme

21:50

Purtătorul de cuvânt al ALDE, deputatul Varujan Vosganian, a afirmat că deşi nu a avut loc o discuţie "tranşantă" cu PSD în privinţa ieşirii ALDE de la guvernare, a fost discutată miercuri varianta restructurării guvernamentale la 19 ministere cu alocarea unor posturi cheie pentru Pro România."Am avut astăzi o discuţie cu liderii PSD. Nu a fost o discuţie care să pună tranşant chestiunea retragerii ALDE de la guvernare. Am discutat azi chestiunea restructurării guvernamentale, am discutat chestiunea rectificării bugetare. Am discutat şi cu Victor Ponta. Există două variante. O variantă în care să se facă o restructurare guvernamentală cu noile raporturi de forţe. (...) Cu Victor Ponta am discutat despre crearea unei forţe politice de aproape 70 de parlamentari care să reconfigureze structura Parlamentului. O forţă politică care să aibă în vedere fie restructurarea din temelii a guvernării şi un nou program de guvernare şi alocarea unor posturi cheie către această nouă forţă, fie dacă PSD doreşte în continuare să păstreze toate aceste ministere strategice, mă refer la Dezvoltare Regională, Transporturi, şi aşa mai departe, cu consecinţele pe care le vedem - investiţii mici şi absorbţie mică şi probabil că drumurile noastre s-ar putea despărţi. Dar în momentul de faţă, repet, nu am avut nicio discuţie tranşantă pe chestiunea ieşirii de la guvernare", a afirmat Vosganian, miercuri seara, la Antena 3El a subliniat că PSD şi ALDE trebuie să decidă în până la sfârşitul lunii august pentru a avea un singur candidat la alegerile prezidenţiale."Cred că va fi foarte greu să avem doi candidaţi în Coaliţie (...) Va trebui foarte serios să cumpănim până la sfârşitul lunii august cum ar putea să funcţioneze această Alianţă cu doi candidaţi la preşedinţie. După părerea mea, chestiunea cheie asta este (...) Au existat sugestii să nu mai candideze la preşedinţie, pentru ca în turul al doilea să avem un contracandidat şi nu un partener pentru domnul Iohannis. Nu am ameninţat-o, nu am şantajat că ieşim de la guvernare. Ce vă spun eu acum, este prefigurarea unei situaţii dificile în care am fi doi candidaţi", a adăugat Vosganian.Purtătorul de cuvânt al ALDE a explicat că preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a revenit miercuri asupra anunţului referitor la o viitoare colaborare cu Pro România, precizând că între cele două formaţiuni politice au avut loc discuţii şi nu s-a luat vreo hotărâre, prin faptul că decizia colaborării trebuie luată de conducerea ALDE."Noi i-am invitat pe membrii conducerii noastre ca să transforme discuţia în hotărâre. Tema discuţiei aceasta a fost. (...) Discuţia asta a fost pregătită. Este un proces dinamic în care această alianţă se va omogeniza. Ori vom fi amândoi la guvernare ori vom fi amândoi în opoziţie. (...) Eu cred că este nevoie de o forţă politică care să influenţeze decisiv actul de guvernare. Noi azi am discutat despre rectificare, despre restructurare şi despre programul de investiţii din fonduri europene din perspectiva unui grup parlamentar de aproape 70 de oameni, ceea ce ar putea în mod decisiv să îmbunătăţească actul de guvernare. Noi nu am discutat despre rupere, ci am discutat despre toate aceste lucruri. Deci cred că putem avea o mai mare influenţă fiind împreună", a mai spus Vosganian.El şi-a mai exprimat nemulţumirea pentru ponderea insuficientă a fondurilor pentru investiţii alocate de actualul Guvern."Mă simt inconfortabil că după ce am condus Economia şi am avut 7% din PIB investiţii, acum să fiu pus în situaţia în care să explic de ce nu o să ajungem nici la 3% investiţii din PIB", a menţionat Vosganian. AGERPRES/(A - autor: Livia Popescu, editor: Karina Olteanu, editor online: Anda Badea) Citiţi şi: Ponta, despre un proiect politic Pro România-ALDE: Nu am luat decizii, dar am discutat şi progresat