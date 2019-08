Ziua ASEAN (Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est)

08:30

În fiecare an în ziua de 8 august este marcată Ziua internaţională a pisicii, iniţiativa principală în acest sens aparţinând Fondului Internaţional pentru Bunăstarea Animalelor (International Fund for Animal Welfare - IFAW).Fondul Internaţional pentru Bunăstarea Animalelor şi alte grupuri care militează pentru drepturile animalelor au hotărât să dedice o zi din an acestei feline, începând din 2002, pentru a creşte gradul de conştientizare al oamenilor faţă de nevoile pisicilor şi faţă de lupta împotriva neglijării şi abuzurilor comise asupra acestora.De-a lungul timpului, pentru oameni pisica (Felis cattus) a fost un semizeu, ca apoi din contră să fie văzută ca o slujitoare a infernului, iar în prezent este o prietenă şi o agreabilă parteneră a căminelor noastre. Dintre animalele de companie, pisica, alături de câine, rămâne prietena cea mai obişnuită a omului, se aminteşte în lucrarea ''Ghid felin'' (autori dr. Filea Ioan Ivana şi dr. Simona Filea Ivana, Editura Ceres, Bucureşti, 1993).Având o diversitate de rase (''Siameză'', ''Abysiniană'', ''Albastru de Rusia'', ''Bengaleză'', ''British Shorthair'', ''British Longhair'', ''Maine Coon'', ''Norvegiană de Pădure'', ''Persană'', ''Ragdoll'', ''Singapura'', ''Sphynx'', ''Chartreux'' etc.), pisica - o felină foarte curată, silenţioasă, independentă - se ataşează destul de repede de stăpân. Totuşi, deşi domesticite de atâţia ani, pisicile au păstrat şi unele instincte sălbatice.În Antichitate pisica a constituit adesea obiectul unui adevărat cult, după cum o dovedesc colecţiile de mumii şi statuetele provenite din Egipt. Fiecare templu din Egipt adăpostea familii de pisici. Când o pisică murea, corpul acesteia, îmbălsămat cu grijă cu substanţe aromate, era depus într-un mic sicriu împodobit adesea cu încrustaţii de aur, care era îngropat într-un cimitir special, rezervat exclusiv pisicilor. Vestigii ale civilizaţiei Egiptului antic oferă dovezi că pisica era venerată în mijlocul familiilor regale din acele vremuri, arată Kay Ragland în lucrarea sa ''Kittens'' (publicată prima dată în 1988). Când oamenii de ştiinţă au pătruns în mormintele faraonilor au descoperit pisici mumificate îngropate, în camere aflate în interiorul piramidelor, împreună cu alte lucruri de mare valoare. Ei au descoperit, totodată, pe pereţi hieroglife care făceau referire la o rasă de pisică foarte respectată în Egiptul antic.Mai recent, la sfârşitul anului 2018 o echipă de arheologi egipteni a descoperit la situl de la Saqqara, în apropiere de Cairo, şapte morminte (patru dintre acestea cu o vechime de peste 6.000 de ani) în interiorul cărora au fost găsite şi pisici mumificate. Trei dintre aceste morminte ''datează din vremea Noului Regat (a doua jumătate a celui de-al doilea mileniu înaintea erei noastre) şi funcţionau ca nişte necropole pentru pisici'', preciza la acea dată, într-un comunicat, ministrul egiptean al Antichităţilor, Khaled el-Enany.În Evul Mediu pisicile au fost mult timp victimele unor prejudecăţi absurde. Cele ''nouă vieţi'' legendare ale pisicilor reprezintă o fantezie care se datorează poate faptului că aceste animale remarcabile pot îndura multe maltratări şi totuşi supravieţuiesc, se arată în lucrarea ''Ghid felin''.În prezent există în întreaga lume există aproximativ 60 de rase de pisici cunoscute, iar pisica europeană cu blana scurtă este cea mai răspândită, indică portalul www.cute-calendar.com. Ziua internaţională a pisicii este un prilej pentru ca acestor animale de companie să le fie oferită mâncare delicioasă, precum şi alte cadouri care le plac.Fondul Internaţional pentru Bunăstarea Animalelor este o organizaţie globală non-profit pentru protecţia animalelor. Înfiinţată în 1969, IFAW are în prezent birouri în 15 ţări şi derulează proiecte în peste 40 de ţări, potrivit https://www.ifaw.org. Viziunea acestei organizaţii este o lume în care animalele sunt respectate şi protejate.În zilele de 23 şi 24 martie 2019 a avut loc la Bucureşti, la Romexpo, evenimentul SofistiCAT - Salonul Internaţional Felin Bucureşti. În cadrul acestuia au avut loc competiţiile "Best in Show", iar vizitatorii au avut ocazia să vadă rasa Lykoi, supranumită pisica vârcolac (werewoolf cat), datorită asemănării sale cu un lup. Totodată, în cele două zile ale expoziţiei s-a desfăşurat şi campania "Arată că îţi pasă", consacrată strângerii de donaţii pentru animalele din adăposturi. AGERPRES/(Documentare - Ruxandra Bratu, Daniela Dumitrescu; editor: Cerasela Bădiţă, editor online: Alexandru Cojocaru)