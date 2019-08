Cocaină în valoare de 1,9 milioane de dolari găsită pe o din Noua Zeelandă. Taylor Swift a descris locul ca fiind „cea mai frumoasă plajă”

Pachete pline de cocaină au fost găsite pe o plajă din Noua Zeelandă, făcută celebră de către cântăreața Taylor Swift după ce a filmat videoclipul piesei „ Out of the Woods ” în 2015.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena1