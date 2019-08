Părinţii Alexandrei, audiaţi la Poliţia Caracal / Aceştia au decis să nu se constituie parte civilă în dosar

11:20

Cei de la Disney au anunţat că vor reface pelicula de succes ”Home Alone” pentru noul lor serviciu de streaming. Directorul executiv al studioului Disney, Bob Iger a afirmat că vor fi "reimaginate" şi pelicule ca ”Night At the Museum/ O noapte la muzeu”, ”Diary of a Wimpy Kid/ Jurnalul unui puşti” şi ”Cheaper By the Dozen/ Cu duzina e mai ieftin”. Decizia a fost luată după ce Disney a achiziţionat studioul 20th Century Fox şi a intrat în posesia drepturilor pentru vechile producţii de succes ale...