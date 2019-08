Aproximativ 30 de spectacole la Festivalul 'FEST(in) pe Bulevard' - în perioada 11 - 20 octombrie

09:30

Actorul britanic Kit Harington, devenit celebru după ce l-a interpretat pe Jon Snow în serialul ''Game of Thrones'' şi care a fost nevoit să se interneze la o clinică pentru a putea depăşi stresul, este în căutare de noi proiecte după încheierea celebrului serial care a marcat o întreagă epocă, relatează ziarul spaniol El Pais.Kit Harington a intrat în istoria televiziunii după ce a interpretat personajul Jon Snow. ''Game of Thrones'' - Urzeala Tronurilor a fost lansat în aprilie 2011 şi s-a încheiat în mai 2019. Actorul în vârstă de 32 de ani s-a prezentat pentru casting când avea 24 de ani, iar numele său era complet necunoscut.După opt ani în care numele său a fost legat de cel al tânărului păzitor al Rondului de Noapte, Harington trebuie să-şi găsească un rost în viaţă dincolo de lumea Celor şapte regate. Îi rămâne însă alături soţia sa, Rose Leslie (sălbatica Ygritte în ficţiune), pe care a cunoscut-o în timpul filmărilor. Foto: (c) Helen Sloan/APTânărului actor nu i-a fost deloc uşor în toţi aceşti ani. La început s-a confruntat cu criticile spectatorilor care nu vedeau în Harington - un actor de talie modestă de 1,73 înălţime - imaginea pe care o aşteptau de la Regele Nordului. Treptat, el şi-a atras publicul de partea sa, chiar şi un public fanatic precum cel al ''Game of Thrones'' care a cerut printr-o petiţie pe internet să fie realizat un nou final pentru acest serial.Pe de altă parte, chiar înainte de difuzarea ultimului episod, în mai anul acesta, Kit Harington s-a internat la o clinică de specialitate pentru a-şi trata problemele de stres şi alcool după încheierea filmărilor la acest serial. "Kit a decis să profite de perioada de pauză din agenda sa pentru a se interna într-un centru de wellness şi a-şi trata unele probleme personale", confirma agentul său pe site-ul Page Six. Harington nu şi-a ascuns niciodată sentimentele împărţite pe care i le-a produs acest personaj, care i-a adus multe bucurii dar şi multe frustrări.Actorul a mărturisit de multe ori presiunea pe care a simţit-o în timpul filmărilor şi cum a fost copleşit de stres când personajul său a devenit tot mai important în intriga serialului, mai ales în sezonul încheiat cu asasinarea lui Jon Snow, şi cel următor în care este resuscitat. "Nu îmi place că întreaga atenţie este îndreptată asupra lui Jon", comentase el pentru publicaţia Variety. Foto: (c) Joel C Ryan/AP"Trebuia să mă simt cel mai fericit om din lume, când de fapt mă simţeam tot mai vulnerabil. Am trecut printr-un moment foarte prost în viaţa mea, cum cred că au trecut mulţi cei la vârsta de 20 de ani. Am început să fac terapie şi să vorbesc cu oamenii pentru că mă simţeam nesigur pe mine şi nu puteam vorbi cu nimeni. Trebuia să mă simt mulţumit de ceea ce aveam şi totuşi eram foarte îngrijorat dacă voi mai putea continua să joc", a mărturisit el.Se pare că aceste probleme sunt acum depăşite. După ce a petrecut o perioadă la clinica din Connecticut, unde se internase în iunie, actorul a fost văzut în iulie la Londra, luând prânzul şi discutând cu un prieten, potrivit ziarului britanic Daily Mail. "Kit s-a întors la Londra alături de Rose", a declarat o sursă pentru revista People. "Cei doi se bucură de vacanţa de vară cu familia şi prietenii. Kit pare sănătos, iar Rose fericită că s-a întors la Londra", notează sursa.Kit Harington şi Rose Leslie s-au căsătorit la 23 iunie anul trecut, într-un castel medieval din Aberdeenshire (Scoţia), proprietate a familiei miresei iar după ieşirea actorului din clinică cuplul a sărbătorit un an de căsnicie. Printre invitaţi s-au aflat şi colegi de platou, precum Emilia Clarke şi Peter Dinklage. "Suntem o familie. Am fost alături atâţia ani într-o experienţă plină de călătorii şi de aventuri", a declarat Harington ziarului El Pais. Foto: (c) JASON SZENES/EPAÎn privinţa carierei sale, el a jucat în filmul istoric Pompeii (2014), a fost văzut în jocul video Call of Duty şi a devenit imaginea noului parfum al casei Dolce&Gabbana. Deocamdată nu se întrevede niciun un proiect de anvergura lui ''Game of Thrones''. Serialul a făcut din Kit unul dintre cel mai bine plătiţi actori de televiziune, cu 1,1 milioane de dolari per episod.Este şi motivul pentru care a putut miza pe proiecte mai personale precum ''Gunpowder'', un miniserial BBC difuzat în 2017, în care l-a interpretat pe Robert Casteby. El a colaborat totodată la scenariu şi la producţia serialului. A fost văzut recent şi în filmul ''The Death and Life of John F. Donovan'', alături de Natalie Portman şi Susan Sarandon. Nu se întrevăd noi proiecte la orizont, prin urmare Kit îşi va lua o binemeritată vacanţă. AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Gabriela Badea)