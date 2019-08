Loto 6 din 49. Rezultatele extragerii Loto 6/49 de joi, 8 august 2019

08:40

Ziua Internațională a Pisicii este o zi de activism pentru conștientizarea oamenilor față de nevoile pisicilor, o zi de luptă împotriva neglijenței și a abuzurilor asupra acestora. În 2002, Fondul Internațional pentru Bunăstarea Animalelor (engleză – International Fund for Animal Welfare — IFAW) și alte grupuri pentru drepturile animalelor au propus ca această zi să […] The post Ziua Internațională a Pisicii. Top 10 feline celebre appeared first on Cancan.ro.