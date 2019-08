Prim-ministrul britanic Boris Johnson îi îndeamnă pe parlamentari să susţină termenul de 31 octombrie pentru Brexit

16:00

„Eu îi înţeleg că sunt grăbiţi, că au multe de făcut, dar este inadmisibil să trimită doi poliţişti la o familie acasă şi să nu spună de ce sunt audiaţi. Că văd că pe Dincă, dacă nu are apă rece, au grijă să îi aducă, dacă nu are o pernă sub cap, au grijă să îi aducă, dacă mai oboseşte, eventual îi aduc un pat", a spus Alexandru Cumpănaşu. Acesta spune că anchetatorii au mers acasă la părinţii Alexandrei Măceşanu şi le-au spus să se prezinte joi la Poliţia Caracal, dar fără a spune şi de ce. „Nu...