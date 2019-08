Programul Rabla, suplimentat cu 135 de milioane de lei. Care este valoarea voucherelor

18:10

Sâmbătă se împlineşte un an de la protestul din 10 august 2018, considerat unul dintre cele mai violente mișcări din istoria protestelor de stradă post-decembriste. Exceptând, desigur, "mineriadele". Au fost sute de victime, care au acuzat intervenţia brutală a forţelor de ordine. Au fost mii de audieri în ultimul an, iar câţiva şefi ai Jandarmeriei