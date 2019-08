Ordonanţa privind produsele agroalimentare ecologice a fost modificată

21:10

Europarlamentarul Rareş Bogdan a fost votat, joi, prim-vicepreşedinte al PNL responsabil cu strategiile politice, context în care liderul liberalilor, Ludovic Orban, a declarat că este o "promovare la excepţional".Rareş Bogdan a primit 2.719 voturi pentru, 41 împotrivă, iar nouă voturi au fost nule."Este o promovare la excepţional. Sunt mulţi colegi cu vechime în partid, cu ştate vechi, care au dus bătălii pentru partid şi care ar fi putut candida pentru această funcţie. Am ales totuşi să vă formulăm această propunere pentru că promovările excepţionale se fac după rezultatele excepţionale şi trebuie să recunoaştem faptul că Rareş Bogdan a plecat de la măsuţa lui unde făcea şi desfăcea, unde cu curaj arăta toate fărădelegile din România, a abandonat cariera jurnalistică de succes şi a venit alături de noi pentru a candida la Parlamentul European - a fost o decizie extrem de importantă, care a avut un rol foarte important în victoria PNL. (...) Am formulat această propunere şi pentru surpriza pe care am avut-o şi pe care mi-a făcut-o Rareş Bogdan pentru că noi am mai ales în partid din afara partidului, în prag de competiţie electorală, şi cei pe care i-am adus când îi căutai prin campanii sau le cereai să apere valorile partidului îi găseai mai greu. Din prima zi, din momentul desemnării ca şi candidat în fruntea listei pentru PE, Rareş Bogdan a fost timp de peste trei luni, zi şi noapte, umăr la umăr, alături de mine, de toţi colegii mei, de dumneavoastră în fiecare judeţ, în fiecare localitate în care a fost posibil şi a pus umărul la această frumoasă victorie a PNL", a declarat Ludovic Orban. AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Andreea Rotaru, editor online: Anda Badea)