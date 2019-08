DIICOT nu a primit raportul de expertiză pentru fragmentele osoase ridicate din pădure

12:00

Un bărbat de 40 de ani din comuna Jugureni este cercetat penal pentru act sexual cu un minor după ce polițiștii au descoperit că trăia cu o fată de 14 ani! Se pare că fata provine dintr-o familie dezorganizată, în care mama are mari probleme cu alcoolul, iar tatăl suferă de afecțiuni psihice. Copila, tot […]