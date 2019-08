Ce regii face pe plajele de fițe din Mamaia cel mai fentosan puști din lumea bună

13:10

Ultima poză a Alexandrei Măceşanu apare pe pagina de socializare a mamei sale, în data de 22 iulie. Fotografia cuprinde toată familia, aflată în biserica din Dobrosloveni. (NU RATA: "ALEXANDRA ESTE VIE". ANUNȚUL BULVERSANT FĂCUT DE FAMILIE) Alexandra părea atât de fericită alături de părinţi şi de sora ei… Este ultima poză a fetei împreună cu