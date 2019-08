MM Stoica, 12 ani de ALB și NEGRU la FCSB » Momentul unic al relației Gigi-MM a fost în 2010: „Ești o jigodie!” / „Ești un cioban opărit"

00:20

FCSB a remizat 0-0 cu Mlada Boleslav în turul III preliminar al Europa League. Gigi Becali e încrezător în calificare și speră ca Mircea Lucescu să vină mai des alături de vicecampioana României. „Trebuia să marcăm goluri. Am avut ocazii clare. Am avut bară din 6 metri. Am făcut un 0-0. Dacă marcăm gol în deplasare, ei trebuie să înscrie de două ori. Noi suntem în avantaj acum. ...