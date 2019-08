Tenis: Am jucat mai bine decât în primul meci, a declarat Simona Halep după victoria cu Kuzneţova

08:50

La data de 9 august este celebrată, sub auspiciile Organizaţiei Naţiunilor Unite, Ziua internaţională a popoarelor indigene. Conform estimărilor, pe întreg mapamondul sunt circa 370 de milioane de persoane indigene, locuitori în 90 de state, indică www.un.org. Aceste mari grupuri distincte constituie mai puţin de 5% din populaţia mondială, vorbesc peste 7.000 de limbi ale planetei şi reprezintă circa 5.000 de culturi diferite.Membrii acestor populaţii indigene sunt moştenitori şi practicanţi ai unor culturi unice şi ai unor modalităţi distincte de raportare la mediul înconjurător şi la societate. Şi-au păstrat caracteristicile sociale, culturale, economice şi politice, care sunt diferite de cele ale populaţiilor dominante în care trăiesc. În ciuda diferenţelor lor culturale, populaţiile indigene din întreaga lume împart probleme comune privind protecţia drepturilor lor ca populaţii distincte.La 13 septembrie 2007, Adunarea Generală a ONU a adoptat Declaraţia Naţiunilor Unite pentru drepturile popoarelor indigene, ceea ce a reprezentat un important moment de cotitură în ce priveşte cooperarea şi solidaritatea între popoarele indigene şi statele membre, conform www.un.org. Declaraţia este cel mai cuprinzător instrument internaţional pentru drepturile popoarelor indigene. Documentul reprezintă consensul global privind drepturile popoarelor indigene şi stabileşte un cadru universal de standarde minime pentru menţinerea demnităţii şi bunăstării lor. De-a lungul ultimului deceniu, implementarea Declaraţiei a determinat obţinerea unor succese majore la nivel naţional, regional şi internaţional. În ciuda succeselor, continuă să existe o falie între recunoaşterea formală a populaţiilor indigene şi implementarea politicilor în teritoriu, potrivit sursei citate anterior.Prin Rezoluţia 49/214 din 23 decembrie 1994 Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a stabilit ca Ziua internaţională a popoarelor indigene la nivel mondial să fie instituită la 9 august şi să fie marcată în fiecare an. Data aleasă marchează ziua în care a avut loc prima întâlnire, în anul 1982, a Grupului de lucru al ONU pentru populaţiile indigene şi a subcomisiei pentru promovarea şi protecţia drepturilor omului, indică www.un.org.În viaţa de zi cu zi a popoarelor limbile joacă un rol important, sunt cruciale în ce priveşte protejarea drepturilor omului, construcţia păcii şi dezvoltarea durabilă, prin asigurarea diversităţii culturale şi a dialogului intercultural. Totuşi, în pofida valorii lor imense, limbile din întreaga lume continuă să dispară într-un ritm alarmant pe fondul a numeroşi factori. Multe dintre acestea sunt limbi indigene. Pentru a răspunde acestei situaţii, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a adoptat Rezoluţia A/RES/71/178 privind ''Drepturile Popoarelor Indigene'' prin care este declarat anul 2019 drept Anul Internaţional al Limbilor Indigene, menţionează sursa citată anterior.''Limbi Indigene'' este tema sub care se desfăşoară evenimentele organizate în acest an prilej cu care va fi abordată situaţia limbilor indigene pe mapamond în cadrul Anului Internaţional al Limbilor Indigene. Obiectivul este de a sublinia necesitatea critică de revitalizare, păstrare şi promovare a limbilor indigene şi de împărtăşire a bunelor practici prin intermediul panelurilor interactive la care participă grupuri de experţi şi prin prezentări ale iniţiativelor inovative privind limbile indigene. Vor fi prezentate iniţiative creative şi videoclipuri dedicate limbilor indigene, evenimentul fiind organizat la salonul pentru vizitatori al Naţiunilor Unite de către Divizia pentru Dezvoltare şi Populaţii Indigene - Secretariatul Forumului Permanent privind Problemele Indigene.Totodată, evenimentul principal de marcare a Zilei internaţionale a popoarelor indigene este organizat la 9 august de la orele 10.00 a.m. la 5.00 p.m. în Camera Consiliului Economic şi Social al Naţiunilor Unite la sediul din New York al organizaţiei.În 1990, Organizaţia Naţiunilor Unite a proclamat anul 1993 drept Anul internaţional al popoarelor indigene la nivel mondial. Ulterior, organizaţia a stabilit două decenii internaţionale ale popoarelor indigene la nivel mondial: primul - 1995-2004, fiind instituit prin Rezoluţia 48/163, şi al doilea în perioada 2005-2014, instituit prin Rezoluţia 59/174, cu scopul de a consolida cooperarea internaţională pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă popoarele indigene în domenii precum drepturile omului, mediul, dezvoltarea, educaţia, sănătatea, economia şi dezvoltarea socială.În anul 2014 a fost organizată prima conferinţă mondială pentru drepturile popoarelor indigene, prilej cu care statele membre şi-au reafirmat sprijinul pentru Declaraţia Naţiunilor Unite pentru drepturile popoarelor indigene şi şi-au asumat adoptarea unor măsuri legislative, politice şi administrative la nivel naţional pentru atingerea obiectivelor Declaraţiei. AGERPRES/(Documentare - Liviu Tatu, editor: Horia Plugaru, editor online: Alexandru Cojocaru)