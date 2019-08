Un consilier general anunţă că pe 10 august „Firea dispare”: La fel ca data trecută, îi deleagă atribuţiile lui Bădulescu

10:10

„Am urmărit discursul de ieri al dlui Klaus Iohannis la Consiliul Naţional al PNL, for care de doi ani încoace nu se mai întruneşte decât pentru preşedinte. Echidistanţă şi neutralitate, ce să zic. Nu am ce comenta despre ce a spus dl.preşedinte, poate pentru că nu a spus mai nimic. Aş comenta mai degrabă ce nu ne-a spus. Nu am văzut la această lansare în cursa electorală nici umbră de bilanţ. Nimic despre realizări în cinci ani de mandat. • Preşedintele la final de mandat s-a străduit să ne vor...