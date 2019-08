O tânără de 33 riscă să moară decapitată la orice întoarcere a capului

13:40

Scriitorul Stelian Tănase a vorbit în emisiunea Adriana Nedelea la Fix despre protestul anunțat în București pe 10 august, la un an după manifestația din 2018 încheiată cu violențe. ”Sâmbătă voi fi acolo. Nu am lipsit cred de la niciunul din 1990. Pentru că vreau să mă exprim, am niște sentimente, niște păreri. Și dacă […] Post-ul Stelian Tănase: Dacă scoate jandarmii pe străzi în ținuta asta de război, PSD-ul poate să închidă casa, cineva să stingă lumina apare prima dată în Libertatea.