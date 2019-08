Inconştienţă dusă la extrem: Adolescent prins în timp ce conducea o maşină, pe strada principală a unui sat

16:00

Imagini difuzate de NASA arată zeci de incendii active şi coloane de fum, informează postul Euronews. Agenţia Forestieră rusă a transmis că incendiile active afectează 2,5 milioane de hectare în Siberia, în timp ce filiala rusă a organizaţiei Greenpeace susţine că suprafaţa afectată are 4,3 milioane de hectare. Satellite images paint a sobering picture of wildfires burning across Siberia. https://t.co/gFmpOjiwFd — CNET (@CNET) July 31, 2019 În regiunea Krasnoiarsk, suprafaţa afectată de incendii...