Cum beneficiezi de dinți ficși în doar 24 de ore?

Probabil ca ati auzit destul de frecvent in ultima vreme despre avantajele acestui tratament revolutionar care permite refacerea completa a zambetului si masticatiei intr-o singura zi! Practic, pacientul vine in cabinet total edentat sau cu niste dinti compromisi ce necesita extractie si pleaca fericit, cu un set nou de dinti ficsi, realizati in doar cateva ore! Suna bine, nu-i asa?

