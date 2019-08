Cipriu: Întâlnire a liderilor grec şi turc pentru a relansa convorbirile de pace blocate

17:00

Aventurile pentru copii în frunte cu Dora 'The Explorer' înveselesc afişele premierelor din acest weekend alături de alte premiere, precum 'Scary Stories to Tell in the Dark', 'The Kitchen', 'Brian Banks' sau 'After the Wedding' relatează vineri EFE.Tânăra actriţă de origine peruană Isabela Moner o interpretează pe curajoasa exploratoare în 'Dora and the Lost City of Gold', în regia lui James Bobin ('Alice Through the Looking Glass', 2016) un film cu o distribuţie aproape în întregime "latino" în care figurează Eva Longoria, Eugenio Derbez şi Michael Peńa. Inocenta şi aventuriera Dora, care acum este adolescentă, încearcă să-şi găsească părinţii dispăruţi şi pleacă într-o nouă aventură în căutarea unui legendar oraş prehispanic.Guillermo del Toro, care săptămâna aceasta şi-a inaugurat steaua pe Walk of Fame din Hollywood, copatronează 'Scary Stories to Tell in the Dark', un film horror produs de regizorul mexican şi regizat de cineastul norvegian André A˜vredal ('The Autopsy of Jane Doe', 2016). Cu o distribuţie foarte tânără aproape necunoscută de marele public, filmul este o ecranizare a povestirilor lui Alvin Schwartz şi ilustrate de Stephen Gammell, care se axează asupra unui grup de adolescenţi care după ce au citit mai multe poveşti lugrube, găsite într-o casă abandonată, constată că acestea prind viaţă.Melissa McCarthy, Elisabeth Moss şi Tiffany Haddish compun trioul de actriţe din 'The Kitchen', un film cu mafioţi regizat de debutanta Andrea Berloff, care a obţinut o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun scenariu original pentru 'Straight Outta Compton' (2015). Filmul prezintă povestea a trei femei din anii 1970 care încep să aibă relaţii cu mafia din New York şi să se ocupe de afacerile ilegale ale soţilor lor, după ce aceştia au fost încarceraţi de autorităţi într-un penitenciar din cartierul Hell's Kitchen.Milo Ventimiglia şi Amanda Seyfried sunt cei doi protagonişti, alături de un câine, în 'The Art of Racing in the Rain', un film pentru întreaga familie al regizorului Simon Curtis ('My Week with Marilyn', 2011). Filmul se axează asupra relaţiei foarte strânse dintre un câine, căruia în versiunea originală îi împrumută vocea actorul Kevin Costner, şi un pilot de curse (Ventimiglia). O altă premieră este 'Brian Banks' care prezintă povestea reală a unui jucător de fotbal american, ale cărui aspiraţii profesionale sunt date peste cap după ce este acuzat şi închis pentru un viol pe care nu l-a comis. Aldis Hodge îl interpretează pe Brian Banks în acest film în regia lui Tom Shadyac ('Bruce Almighty', 2003) în care mai joacă Morgan Freeman şi Greg Kinnear.Şi, nu în ultimul rând, Julianne Moore şi Michelle Williams se măsoară într-un duel actoricesc în filmul 'After the Wedding', un 'remake' al peliculei daneze 'Efter brylluppet' (2006) de Susanne Bier, care în versiunea americană este regizat de Bart Freundlich. Administratoarea unui orfelinat sărac din India şi o puternică femeie de afaceri din SUA se întâlnesc pentru a negocia o posibilă donaţie institutului, dar această întâlnire va dezvălui că cele două femei sunt foarte legate de un trecut comun.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Adrian Dădârlat)