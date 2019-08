Nu o să îți vină să crezi ce a făcut fiica Andreei Marin după ce a aflat de nenorocirea din Caracal

11:30

Prezicătoarea Maria Ghiorghiu a scris pe blogul său că a avut o altă viziune înfricoșătoare care anunță un mare cutremur. Și totul s-a întâmplat chiar în timp ce scria pe blogul personal, a mărturisit ea. Nu este pentru prima oară când Maria Ghiorghiu are astfel de viziuni, chiar dacă există și păreri critice referitoare la […] The post Maria Ghiorghiu anunță un cutremur puternic: ”Peretele din față cade, se prăbușește din temelii…” appeared first on Cancan.ro.