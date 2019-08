Matteo Politi, falsul medic italian, iubește din nou: ”Felicitări și să vă țină!”

11:50

Liderii FCSB susțin că remiza de la Giurgiu cu Mlada Bolseslav din prima manșă a turului III preliminar al Europa League, scor 0-0, este nedreaptă. Forin Tănase a declarat că rezultatul a venit ca urmare a jocului slab, sub așteptări prestat de echipa sa în prima repriză însă s-a arătat în continuare încrezător în calificare.