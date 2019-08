ROMÂNIA U21 // Mirel Rădoi știe ce va face după aventura de la națională: „În momentul de față mă gândesc să merg către un club din Liga 1”

20:30

Look Sport și Look Plus au pus mâna pe drepturile de televizare a campionatului Spaniei, La Liga.Compania Clever Media Network, deţinătoare a posturilor, mai are drepturile pentru campionatele Germaniei, Franței, Portugaliei, Turciei și Cehiei.Astfel, pentru următoarele două sezoane Look Sport și Look Plus vor transmite meciuri din La Liga. Alături de cele două posturi se află și TV Digi Sport, care va difuza cele mai importante meciuri din Spania. ...