Cutremur însemnat sâmbătă dimineață, în România! S-a resimțit și în București

19:20

Mihai Constantinescu se află de trei luni internat în spital, în comă. Artistul este internat la Spitalul Floreasca din Capitală și îi are alături pe toți ce dragi, care se roagă ca starea lui să se îmbunătățească. Printre persoanele care l-au vizitat pe artist se numără și celebrul medic Monica Pop. Aceasta speră că artistul […] The post Monica Pop l-a vizitat la spital pe Mihai Constantinescu: ”L-am văzut iar pe Mihai. Foarte bine îngrijit. Real progres!” appeared first on Cancan.ro.