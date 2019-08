Ce surpriză neplăcută au avut turiștii de la Costinești dimineața, când au vrut să meargă la plajă: “Nu, nu mai era. Trebuie să..”

21:00

Anunțul dureros a fost făcut de către un prieten de familie al acestora, care susține, de asemenea, că celebrul cuplu nu se dă bătut și speră ca minunea se se întâmple cât mai repede. Brigitte Pastramă a recunoscut că-și mai dorește un copil încă de pe vremea când era măritată cu Ilie Năstase, însă fostul […] The post Brigitte a rămas gravidă cu Pastramă, dar a pierdut sarcina! ”Suferă foarte mult din această cauză” appeared first on Cancan.ro.