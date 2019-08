Cum a apărut îmbrăcată Antonia la ziua lui Mario Fresh. Pantalonașii ei mult prea scurți au fost atracția serii. Dar s-o vezi pe Andreea Esca!

23:30

"Mafiotul" din orașul Măgurele care l-a împușcat mortal pe presupusul amant al soției lui i-a șocat pe anchetatori când a mărturisit de unde și-a procurat arma și muniția. Bărbatul era pregătit să comită un adevărat măcel dacă nu era prins la timp de polițiști.