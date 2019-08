Şi-a făcut un tratament „tradiţional” în zona intimă, dar rezultatele au fost catastrofale: Am ajuns de urgenţă la spital cu arsuri de gradul 2

14:50

Doi experţi au declarat pentru agenţia Reuters că o explozie a unei rachete cu combustibil lichid nu ar putea elibera radiaţii. Aceştia au afirmat că suspectează că explozia şi emiterea de radiaţii a rezultat dintr-un neajuns în timpul testării unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară la o instalaţie din apropierea satului Nionoksa. Scene in #Russia as the six wounded and exposed to radiation from the missile test facility explosion yesterday are taken to Burnazyan Federal Medical & Biolo...