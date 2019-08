Simona Halep și-a aflat posibilele adversare de la Cincinnati

11:10

Mihai Constanținescu se află de trei luni în comă, după ce a suferit un stop cardiac, urmat, din păcate, de alte două. Dar acum starea de sănătate a artistului care se află internat la Spitalul de Urgență Floreasca pare a se îmbunătăți. Vestea a dat-o chiar un medic, Monica Pop. Ea se află printre persoanele […] The post S-a întâmplat minunea! Mihai Constantinescu s-a făcut bine, după 90 de zile de comă appeared first on Cancan.ro.