Fotbal: Premier League - Victorie categorică în deplasare pentru campioana Manchester City

13:50

O echipă de elevi ai Colegiului Naţional Diaconovici-Tietz din Reşiţa s-a întors acasă cu premiul al II-lea de la unul dintre cele mai importante concursuri de robotică din ţară, InfoEducaţie."Elevii noştri au reuşit o performanţă extraordinară, prin munca depusă de aproape un an, la concursul InfoEducaţie, care se desfăşoară la nivel naţional şi care, zic eu, este printre cele mai importante concursuri din ţară, chiar mai important decât Olimpiada de informatică, deoarece, în acest concurs se bat proiecte ce se desfăşoară pe o perioadă lungă de timp. Pe lângă partea de hardware, copiii învaţă şi partea de programare, software. Ei, de exemplu, pe lângă C++, au folosit şi partea de inteligenţă artificială, au folosit diverse interacţiuni între sistemele de operare, eficientizare, optimizare şi toate aceste lucruri pe care nu le învaţă la şcoală în mod curent, dar pe care, pur şi simplu, le-au descoperit, le-au învăţat şi cred că pot fi angajaţi în orice firmă, cu ceea ce ştiu la ora actuală", a declarat vineri, pentru AGERPRES, Cristian Ogăşanu, profesor de informatică la Colegiul Naţional Diaconovici-Tietz.Tinerii au prezentat un robot pe care l-au construit de la zero şi care poate fi folosit inclusiv pentru misiuni de salvare. Criteriul care a dus la obţinerea unui premiu de către acest robot îl reprezintă faptul că este unul modular, explică elevul Marius Suflea."Robotul a fost construit de la zero. Fiecare circuit a fost făcut de noi. În momentul de faţă se prezintă ca un produs final. El poate fi vândut chiar. Acesta este conceput pentru a îndeplini anumite misiuni, în special misiuni de salvare, pentru că el ar putea ajunge acolo unde oamenii nu ar putea ajunge sau le-ar fi greu. Dar e făcut să nu aibă o singură utilitate, aşa încât, de exemplu, poate ajuta la stingerea unui incendiu. Robotul are o inteligenţă artificială şi poate fi învăţat să recunoască obiecte şi poate să facă distincţia între foc şi altceva. Acest robot este unul modular şi nu este încă varianta finală. El nu poate stinge un incendiu întreg, dar creierul său şi toate componentele sale pot fi puse pe un robot mai mare. Scalabilitatea este cheia, aici", precizează Marius Suflea.În perioada 2-8 august, elevii Daniel Moica, Marius Suflea şi Cristian Toth de la Colegiul Naţional Diaconovici Tietz din Reşiţa au participat la faza naţională a concursului Info Educaţie, ediţia a 26-a, ce a avut loc în Tabăra Gălăciuc, din judeţul Vrancea, unde Cristian Toth a obţinut o menţiune la secţiunea web, iar Daniel Moica şi Marius Suflea au obţinut locul al II-lea la secţiunea robotică."Aş dori să felicit echipa Colegiului Naţional Diaconovici-Tietz, care a reprezentat anul acesta nu doar şcoala noastră, ci şi judeţul Caraş-Severin, pentru rezultatele obţinute, respectiv, locul al II-lea la secţiunea robot şi o menţiune la secţiunea web, care demonstrează, încă o dată, că această şcoală este una de prestigiu nu doar la nivel judeţean, dar şi la nivel naţional şi că actul educaţional este, aici, unul de calitate. Felicit în aceeaşi măsură şi pe profesorul lor coordonator, Cristian Ogăşan, şi elevii Daniel Moica, Marius Suflea, Cristian Tot, dar şi pe elevul Filip Bonciu, chiar dacă în acest an nu a reuşit să obţină un premiu. Sunt convinsă că anul viitor va reuşi", a directorul Colegiului Naţional Diaconovici-Tietz, Viorica Gârtoi.Concursul naţional InfoEducaţie este cel mai popular concurs practic de informatică aplicată din România, la care participă tot mai mulţi tineri pasionaţi de acest domeniu. AGERPRES / (AS - autor: Paula Neamţu, editor: Marius Frăţilă, editor online: Anda Badea)