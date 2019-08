Andreea Bălan și George Burcea s-au căsătorit civil. Ce nume va purta de azi frumoasa cântăreață

12:10

"Ginerele" Andreeei Esca și-a aniversat ziua de naștere mai ceva ca un megastar, având alături toată "crema" din showbiz. Pintre invitați s-a numărat și Antonia, care a atras imediat atenția cu pantalonașii ei scurți care lăsau să i se vadă picioarele perfecte. Covorul roșu, un candy bike spectaculos, meniul foarte apreciat din care au nu […]