Protest 10 august | Un cuţit a fost găsit asupra unui protestatar din Piaţa Victoriei, bărbatul fiind audiat la Poliţie - FOTO

17:20

„Dragi colegi, Mă leagă multe de USR-ul ăsta şi mă cred în stare de multe pentru el, pentru că sunt convins că acest partid este salvarea României. Cu o condiţie însă: spiritul lui să rămână viu. România are nevoie de profesionişti, dar are, în egală măsură, nevoie ca de aer de oameni cu caracter. Am văzut sâmbătă, în comitetul politic, mulţi oameni cu caracter. Am fost puşi în faţa unor alegeri pe care nici nu ştiam, în acea dimineaţă, că le avem de făcut. De fapt, nici nu au fost alegeri prea...