Miliardarul pedofil Jeffrey Epstein, găsit mort în celula sa. Care este cauza morții

12:30

Chiar dacă persoanele care o practică nu au fost prinse încă, polițiștii avertizează că o nouă metodă de înșelăciune ia amploare, după ce în Iași au fost raportate mai mulre astfel de cazuri. Un tânăr din iași a povestit pentru bzi.ro cum a fost furat în plină stradă, fără să bănuiască nimic, iar polițiștii i-au […] The post A apărut o nouă metodă de înșelăciune în România! La început ți se cere telefonul pentru a da un mesaj urgent appeared first on Cancan.ro.