Incredibil ce s-a găsit în casa lui Gheorghe Dincă, în urma perchezițiilor făcute

13:20

Agenția Națională de Meteorologie (ANM) a emis o prognoză special pentru municipiul București, 10-13 august. Cum va fi vremea în această perioadă în Capitală. Valul de căldură va pesista și se va intensifica îndeosebi în cursul zilelor de luni (12 august) și marți (13 august), când disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) […] The post ANM a făcut anunțul în urmă cu câteva minute: Urmează 3 nopți tropicale în România appeared first on Cancan.ro.