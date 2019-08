Fotbal - Liga I: Gaz Metan Mediaş - Astra Giurgiu 1-0

21:30

Expoziţia fotografică "Natura în imagini AGERPRES" va fi vernisată pe 16 august la Folk Rock Fest Piatra Craiului, primul festival organizat într-un parc naţional.Potrivit unui comunicat transmis sâmbătă de organizatori, 16 hectare vor fi amenajate pentru festivalul programat între 15 şi 17 august, care va îmbina activităţile montane şi în aer liber cu arta plastică, fotografia, meşteşugul şi muzica bună."Cu ajutorul a 13 artişti plastici, deja se construieşte un decor impresionant, plin de culoare şi imaginaţie. Intervenţiile artistice includ numeroase medii de expresie, de la pictură, sculptură şi colaj pe hârtie la arte decorative (podoabe, sticlă) şi land art. Folk Rock Fest aduce artele laolaltă şi aproape de oameni. Mircea Roman, cunoscut în toată lumea pentru lucrările în lemn, IRLO şi Obie Platon, revoluţionarii nonconformişti ai picturilor murale, Gabriela Muscalu, Mircia Dumitrescu, Neculai Mirodoni, Bebe Ierulescu, Laura Târţău, Adrian Hristea, Florinel Constantin Andrişan alias Ion Plebeu, Schoppel Cut şi Andrei Pop Alexander sunt creatorii care vor aduce în natură magia şi farmecul artei plastice", se arată în comunicat.Organizatorii anunţă că îşi doresc o experienţă unică pentru cei care vor veni la festival, printr-un spaţiu magic creat de oameni şi natură la poalele munţilor Piatra Craiului.La finalul festivalului va fi organizată o expoziţie cu licitaţie, ce va purta numele ART Station."Un pol de interes în cadrul Folk Rock Fest Piatra Craiului va fi reprezentat de expoziţia fotografică 'Natura în imagini AGERPRES', care va avea vernisajul pe 16 august. Expoziţia este realizată de Agenţia Naţională de Presă - AGERPRES, care deţine o arhivă uimitoare de fotografii şi conţine 30 de planşe cu fotografii realizate în zonele sălbatice ale României: de la versanţi impozanţi la firul ierbii în detaliu, de la sălbăticie la delicateţe", se mai menţionează în comunicat.Pe lângă această selecţie, va fi amenajată şi o zonă cu fotografii de arhivă ale AGERPRES, care vor conduce privitorii spre o călătorie în timp prin istoria României."AGERPRES deţine o vastă arhivă de fotografii, ce cuprinde milioane de imagini realizate din anul 1927 până astăzi. Sute de mii de filme şi aproximativ 5.000 de plăci fotografice sunt cuprinse în arhivă, fiecare film având între 20 şi 40 de fotograme, placa fiind singulară", precizează organizatorii.Folk Rock Fest Piatra Craiului este un festival multi-experienţial, dedicat naturii şi artei în variatele ei forme, propunând publicului petrecerea a trei zile de experienţe unice într-un parc naţional.Toate activităţile în aer liber sunt completate de recitaluri susţinute de Mr. Jurjak, The Mono Jacks, Toulouse Lautrec, The Case, NoruNegru, Emeric Imre şi Daniel Făt (joi, 15 august), Viţa de Vie, Implant Pentru Refuz, Luna Amară, The Different Class, Ţapinarii, Bucium, Ovidiu Scridon, Dinu Olăraşu (vineri, 16 august), Coma, Trooper, Byron, Robin and the Backstabbers, Via Dacă, Titus Constantin, Daniel Iancu (sâmbătă, 17 august). AGERPRES/(AS - autor: George Onea, editor: Florin Marin, editor online: Alexandru Cojocaru)