Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 11 august 2019. Uranus retrogradează în zodia Taur

14:10

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, adolescenta de 15 ani despre care se crede că a fost ucisă de Gheorghe Dincă, își strigă disperarea, la mai bine de două săptămâni de la capturarea monstrului. Fără prea multe explicații de la anchetatori, fără să știe, prin documente, dacă oasele despre care INML a decis că sunt ale […] "Gheorghe Dincă, pus în libertate". Alexandru Cumpănașu își strigă disperarea