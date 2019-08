Scandal în emisiunea Puterea Dragostei! Andreea Mantea a anunțat cine sunt concurenții sancționați aspru. EA a părăsit emisiunea

14:20

Fostul șef al Jandarmeriei Satu Mare a fost amendat cu 500 de lei după ce a sunat la 112 pentru un… test! Gheorghe Avram, fost șef al Jandarmeriei Satu Mare, a primit o amendă de 500 de lei după ce a sunat la 112 și a anunțat că s-ar fi rătăcit, el susșinând atunci când […] The post Incredibil! Un fost șef din Jandarmerie a fost amendat după ce a sunat nejustificat la 112 appeared first on Cancan.ro.