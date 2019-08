S.O.S. apărarea! Rm. Vâlcea a pierdut cu Buducnost și a primit din nou peste 30 de goluri

22:40

Bianca Andreescu (19 ani, 27 WTA) s-a calificat în finala turneului Rogers Cup, de la Toronto, după ce a trecut de americanca Sofia Kenin (29 WTA, 20 de ani), scor 6-4, 7-6 (5). În finală, Bianca Andreescu va juca împotriva învingătoarea meciului Serena Williams (10 WTA) - Marie Bouzkova (91 WTA). @Bandreescu_ advances to the @rogerscup final! The 19-year-old hometown hero defeats Sofia Kenin 6-4, 7-6(4)! pic.twitter. ...