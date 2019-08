Nuntă mare în familia de la Insula Iubirii! Unul dintre foștii concurenți și-a cerut femeia iubită de soție

15:50

FCSB caută un antrenor după ce Bogdan Andone (44 de ani) şi-a dat demisia, acesta "legând" două înfrângeri consecutive, cu FC Botoşani (2-0) şi Alashkert (3-2). Interimatul este asigurat de fostul secund al acestuia, Vergil Andronache. Acesta este în faţa meciului cu numărul trei pe banca FCSB-ului, din postura de principal, după cele cu Astra […]