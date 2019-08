Fotbal - Liga I: CFR Cluj, noul lider al campionatului, după 3-0 cu FC Hermannstadt

23:00

Sibiu, Iaşi, Braşov, Baia Mare, Constanţa, Târgu Mureş, Bistriţa, Galaţi se numără printre oraşele unde oamenii au ieşit în stradă, sâmbătă seara, pentru a-şi manifesta nemulţumirile la adresa Guvernului, faţă de faptul că incidentele de anul trecut de la proteste nu au fost elucidate şi faţă de măsurile luate în domeniul justiţiei. Foto: (c) DANA MALACHE/AGERPRES FOTO* Peste 2.000 de protestatari au mărşăluit timp de trei ore pe principalele bulevarde din municipiul Sibiu, scandând lozinci anti-PSD.Pentru prima dată, protestatarii au schimbat traseul aprobat de Primărie şi au renunţat să mai mărşăluiască pe strada Bâlea, unde se află domiciliul preşedintelui Klaus Iohannis. Întrebaţi de jurnalişti de ce nu au mai mers prin faţa casei preşedintelui Iohannis, protestatarii au spus că nu doresc politizarea protestului.Unii protestatari susţin că în timpul manifestaţiei de la Sibiu ar fi apărut neînţelegeri privind traseul între membri şi simpatizanţi ai PNL şi USR. Foto: (c) IZABELA PAULESCU/AGERPRESProtestul de la Sibiu a fost lipsit de incidente, potrivit Jandarmeriei.* Peste 1.000 de persoane au venit în Piaţa Unirii din Iaşi pentru a lua parte la mitingul "Nu am uitat ce aţi făcut astă vară".Femei cu copii, tineri şi bătrâni au susţinut mitingul diasporei de la Bucureşti, purtând drapelul naţional, al Uniunii Europene şi pe cel al Statelor Unite ale Americii. Manifestaţia a fost paşnică.Unii au avut pancarde cu mesaje precum "#rezist împotriva sistemului", "#exist şi nu voi tăcea din gură", "Iaşul spune stop! Ne-am săturat să fim conduşi de criminali, infractori, interlopi, ticăloşi, hoţi, proşti şi analfabeţi".Lângă statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, care se află în centrul pieţei, au fost afişate mai multe mesaje adresate prim-ministrului. "Doamnă prim-ministru Dăncilă, românii din diaspora nu vă cer o Românie gata dezvoltată, ci vă cer doar să-i lăsaţi să-şi dezvolte ţara chiar ei!", "Doamnă prim-ministru Dăncilă, România are nevoie şi de PSD, dar de un PSD de centru-stânga, nu de extremă-stânga, şi de un PSD cu naţionalişti luminaţi, nu cu naţionalişti de grotă! Aduceţi-vă partidul în secolul 21!", "Doamnă prim-ministru Dăncilă, renunţaţi la modificările aberante ale Codului penal şi Codului de procedură penală şi asiguraţi independenţa SIIJ! România are nevoie de o justiţie echilibrată", sunt doar câteva din mesajele adresate premierului Dăncilă.După ce, în Piaţa Unirii, manifestanţii au scandat şi lozinci împotriva celor aflaţi la guvernare, ei au plecat în marş pe una dintre arterele principale are oraşului. Pe traseu, manifestanţii au făcut două opriri, una în dreptul sediului PSD, o a doua fiind în faţa Prefecturii Iaşi. În ambele locuri, protestatarii au scandat lozinci împotriva guvernanţilor.* Peste 200 de oameni s-au strâns şi în centrul municipiului Braşov, după care au pornit în marş pe bulevardul Republicii. Protestul s-a desfăşurat în linişte, nefiind scandate lozinci.Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Braşov, nu au fost înregistrate incidente în timpul protestului.* Aproape 100 de persoane au manifestat în Piaţa Revoluţiei din municipiul Baia Mare, în semn de solidaritate cu protestul de la Bucureşti.Majoritatea a fost formată din români veniţi în vacanţă de la muncă din străinătate, fiind prezenţi însă şi localnici. Aceştia au afişat lozinci antiguvernamentale şi anti-PSD şi au discutat despre situaţia economico-politică a ţării şi despre reformele necesare.O parte dintre protestatari şi-au exprimat nemulţumirea faţă de primarul din municipiul Baia Mare, Cătălin Cherecheş, pentru că ar bloca dezvoltarea economică a comunităţii, dar şi pentru că investitorii străini, dar şi cei autohtoni de anvergură aleg să-şi mute investiţiile în alte oraşe din Transilvania.Reproşuri au fost aduse şi preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea, care deţine şi funcţia de preşedinte al PSD Maramureş, pentru faptul că nu s-a implicat în dezvoltarea localităţilor din judeţ şi pentru că oamenii de la sate nu au acces la servicii medicale.* Câteva zeci de persoane au venit în faţa Prefecturii Constanţa, oamenii fiind nemulţumiţi de actuala guvernare şi de faptul că niciun vinovat nu a fost pedepsit pentru incidentele de la protestul din 10 august 2018.Protestatarii, unii dintre ei având vuvuzele, au purtat steaguri tricolore şi pancarte cu mesaje precum "Justiţie, nu corupţie", "Jos corupţia", protestul desfăşurându-se fără incidente.* Aproximativ 60 de persoane au venit, începând cu ora 19,00, la un protest organizat în faţa Instituţiei Prefectului Bistriţa-Năsăud de către Asociaţia "Bistriţa Civică", printre aceştia numărându-se liderul judeţean al PNL, Ioan Turc, alături de secretarul general al filialei.Protestul a fost unul autorizat.Majoritatea celor prezenţi a purtat steaguri tricolore şi pancarte cu mesaje critice la adresa Guvernului: "Vrem guvern european, nu clan de Teleorman", "Plecaţi acasă, aroganţilor", "Nu vrem amnistie şi graţiere", "Corupţia, incompetenţa şi nepotismul ucid", "În democraţie, hoţii sau la puşcărie".Printre revendicările exprimate de către preşedintele Asociaţiei "Bistriţa Civică", Adrian Florin Chereji, s-au numărat depolitizarea instituţiilor publice, renunţarea la angajările pe bază de rudenie şi desemnarea unui comisar european din partea României pe criterii de profesionalism.Chereji s-a arătat dezamăgit de numărul mic de participanţi la protestul de sâmbătă seară, astfel că marşul anunţat iniţial pe mai multe străzi ale municipiului Bistriţa a fost scurtat.* Peste 50 de persoane s-au adunat în piaţeta de la Monumentul Eroilor Revoluţiei, situat peste drum de sediul Prefecturii Galaţi, pentru a marca un an de la protestele organizate de diaspora.Protestatarii au arborat un drapel naţional pe care scrie "Altruism - Onestitate - Devotament - Cumpătare - Respect - Responsabilitate", dar şi alte pancarde cu mesaje: "Dreptate, ochii plânşi cer să te vadă!", "Somnul naţiunii naşte monştri!" sau "Corupţii şi infractorii anchetează judecătorii şi procurorii".Manifestaţia se desfăşoară paşnic şi în tăcere.* Aproximativ 40 de persoane au protestat la Târgu Mureş, la un an de la protestele antiguvernamentale ale diasporei din 10 august, soldate cu intervenţia în forţă a jandarmilor."Rezolvarea nu poate veni decât după o schimbare a Guvernului, dar sper să putem puncta un lucru extraordinar de important, că suntem alături de cei care au suferit anul trecut în Bucureşti, acolo s-au întâmplat cele mai mari atrocităţi, în Târgu Mureş ştim cu toţii că nu a fost aşa ceva. Cred că cel mai important este ca cei din Bucureşti, care au participat la protestul înăbuşit, să iasă în stradă şi să arate că nu au uitat ce s-a întâmplat. Nu pentru că aş dori o vendetă, ci pentru că acolo s-a încălcat legea şi nu am văzut pe nimeni să plătească pentru treaba asta", a arătat unul dintre protestatarii de la Târgu Mureş.Alţi protestatari au etichetat drept "masacru" intervenţia jandarmilor de anul trecut şi au ţinut să îşi manifeste nemulţumirea faţă de nesoluţionarea dosarului "10 august" şi tragerea la răspundere a celor care au dat ordine pentru intervenţia brutală asupra manifestanţilor.Între protestatarii de la Târgu Mureş s-a aflat şi o persoană care susţine că a fost agresată de jandarmi la protestul de anul trecut din Bucureşti, deşi avea asupra sa doar o tobă mică şi că a fost pe punctul de a intra în stop cardio-respirator după ce a primit un jet de gaze lacrimogene direct în gură."Am avut noroc că am fost târât de câţiva colegi către o ambulanţă, aflată la 200 de metri de locul în care mă aflam, fiindcă jetul de gaze lacrimogene m-a prins cu gura deschisă şi mi s-au blocat pur şi simplu căile respiratorii. Aşteptăm încă să se soluţioneze dosarul, să fie traşi la răspundere cei care au dat ordinele. Suntem aici pentru a reaminti celor din clasa politică că suntem cu ochii pe ei mai departe, pentru că ceea ce am început acum doi ani aşteptăm în continuare să ajungem să trăim într-un stat de drept, să ne putem ţine copiii acasă, să trăim într-o ţară civilizată, într-o ţară europeană", a spus un alt participant. AGERPRES / (AS - autori: Isabela Paulescu, Daniela Malache, Diana Dumitru, Leontin Cupar, Nona Jalbă, Tina Dumitrescu, Dan Paic, Dorina Matiş, editor: Irina Poenaru, editor online: Alexandru Cojocaru)