India: Sonia Gandhi a revenit în fruntea partidului Congresului

Un protest de amploare este anunţat pentru sâmbătă în Piaţa Victoriei din Capitală, la un an de la manifestaţiile antiguvernamentale ale diasporei din 10 august, soldate cu intervenţia în forţă a jandarmilor.Potrivit unui comunicat al Primăriei Capitalei, manifestaţia este organizată de Tomescu Tommy Joul în calitate de reprezentant al Grupului de Acţiune Civică Diaspora pentru România. Protest în Bucureşti/ Circulaţia în faţa Palatului Victoria a fost blocată; peste 15.000 de oameni în stradă UPDATE ORA 23:34 Protestul din Bucureşti s-a încheiat În jur de 24.000 de persoane au protestat, sâmbătă, în Piaţa Victoriei din Capitală, împotriva Guvernului, faţă de tergiversarea dosarului "10 august 2018" şi de unele măsuri luate de politicieni în domeniul legislaţiei penale.După ora oficială de încheiere a protestului, 22,15, numărul protestatarilor a scăzut constant, astfel că au mai rămas doar câteva sute de oameni în faţa Palatului Victoria.Au fost diferite anunţuri pentru manifestaţii în Capitală: Piaţa Victoriei, unde s-au adunat majoritatea protestatarilor, dar şi la sediul Ministerului Afacerilor Interne, de unde 150 de oameni, nemulţumiţi de faptul că aceia pe care îi consideră vinovaţi pentru protestul de anul trecut nu au fost pedepsiţi, au pornit în marş spre Guvern.Oamenii adunaţi în Piaţa Victoriei, reuniţi de la orele prânzului, au purtat pancarte cu diverse mesaje şi steaguri ale României şi ale Uniunii Europene, au cerut demisia Guvernului, suflând în fluiere şi vuvuzele. PSD şi Jandarmeria au fost ţinta altor scandări ale protestatarilor. S-a strigat: "Demisia!", "Hoţii!", "Jandarmeria apără hoţia!", "PSD, ciuma roşie!", "Fără penali în funcţii publice", "Corupţia ucide!", "România nu e a voastră! Plecaţi la căpşuni sau la puşcărie", "Demisia Teodorovici, Daea" - au fost câteva dintre mesajele afişate în piaţă.În faţa sediului MAI, protestatarii au afişat în apropiere mai multe portrete cu politicieni şi şefi din Jandarmerie pe care îi consideră vinovaţi pentru violenţele de la protestul din 2018 şi pentru faptul că nu a fost rezolvat dosarul "10 august" legat de acele evenimente.Au fost şi incidente minore în zona Pieţei Victoriei anunţate de Jandarmerie: două cazuri de persoane depistate la filtrele de la intrarea în piaţă cu arme albe, iar o a treia persoană cu obiecte pirotehnice. De asemenea, o a patra persoană care a avut o dispută verbală cu forţele de ordine a fost identificată şi amendată.Totodată, o echipă de poliţişti care intenţiona să verifice un autovehicul parcat în centrul Pieţei Victoriei, după un apel la 112 ce semnala că maşina ar conţine obiecte suspecte, a fost extrasă de jandarmi din mulţime, după ce participanţii la protest au început să huiduie.Reprezentanţii ISU au informat că 11 persoane din piaţă au avut nevoie de asistenţă medicală, din cauza temperaturii ridicate.Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române, Georgian Enache, a explicat că prezenţa autospecialelor parcate în zonă a fost justificată de numărul mare de participanţi anunţaţi şi că rolul lor a fost să protejeze manifestanţii. El a adăugat că nu au fost aduse maşini cu tunuri cu apă. Precizările au fost făcute în contextul în care în mediul online au fost difuzate astfel de informaţii.În piaţă, zeci de candele au fost aprinse pe un suport improvizat în memoria fetelor dispărute la Caracal, dar şi a celor care au murit la Colectiv.La ora 21,00, toţi cei prezenţi în Piaţa Victoriei au aprins lanternele de la telefoanele mobile, o tradiţie a protestelor din ultimii ani.Pianistul german de origine italiană Davide Martello, cunoscut pentru reprezentaţiile susţinute în mai multe zone de conflict din lume sau unde au avut loc tragedii, printre care Istanbul, Battaclan, Euromaidan sau Afganistan, a venit sâmbătă seară cu pianul său în Piaţa Victoriei. UPDATE ORA 22:08 Protest în Bucureşti/ 24.000 de persoane în Piaţa Victoriei; 11 persoane au avut nevoie de asistenţă medicală Georgian Enache, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române, a precizat sâmbătă seară că gardurile din faţa Guvernului au fost mutate pentru că era nevoie de o redimensionare a spaţiului, întrucât în Piaţa Victoriei sunt, potrivit unor estimări, 24.000 de persoane."Nu s-a dorit apariţia unor incidente şi am creat spaţiul necesar", a explicat Georgian Enache.Gardurile nu vor putea fi mutate mai mult, pentru că au ajuns deja la trotuarul din faţa Guvernului. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTONumărul forţelor de ordine a crescut concomitent cu creşterea numărului de participanţi la protest.Georgian Enache i-a îndemnat pe cetăţeni să fie vigilenţi şi să semnaleze forţelor de ordine orice posibil incident. Foto: (c) GRIGORE POPESCU/AGERPRES FOTOReprezentanţii ISU au informat că 11 persoane din piaţă au avut nevoie de asistenţă medicală, din cauza temperaturii ridicate."Facem apel la calm, adresăm participanţilor rugămintea de a fi atenţi în jurul lor şi de a semnala jandarmilor orice încălcări ale legii. Nu intraţi în conflicte!", a fost mesajul forţelor de ordine transmis sâmbătă seară. UPDATE ORA 21:29 Protest în Bucureşti/ Aproximativ 20.000 de manifestanţi în Piaţa Victoriei Aproximativ 20.000 de persoane se află, sâmbătă seară, în faţa sediului Guvernului din Piaţa Victoriei.Numărul celor prezenţi a crescut considerabil în ultimele ore, astfel că a fost blocată circulaţia rutieră în faţa Palatului Victoria.Gardurile de protecţie instalate de jandarmi au fost mutate din nou spre sediul Guvernului şi a mai rămas un rând de garduri şi cordonul de jandarmi în faţa Palatului Victoria. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTOTotodată, au fost suplimentate efectivele de jandarmi în acea zonă.Georgian Enache, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române, a precizat anterior că nu au fost înregistrate incidente grave până în prezent.Au fost două cazuri de persoane depistate la filtrele de la intrarea în piaţă cu arme albe, iar o a treia persoană cu obiecte pirotehnice. De asemenea, o a patra persoană care a avut o dispută verbală cu forţele de ordine a fost identificată şi amendată. UPDATE ORA 21:00 Protest în Bucureşti/ Circulaţia în faţa Palatului Victoria a fost blocată; peste 15.000 de oameni în stradă Circulaţia în faţa Palatului Victoria din Capitală a fost blocată, după ce protestatarii s-au apropiat de sediul Guvernului, în prezent fiind acolo peste 15.000 de oameni, potrivit ultimelor estimări.Georgian Enache, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române, a precizat că nu au fost înregistrate incidente grave.Au fost două cazuri de persoane depistate la filtrele de la intrarea în piaţă cu arme albe, iar o a treia persoană cu obiecte pirotehnice. De asemenea, o a patra persoană care a avut o dispută verbală cu forţele de ordine a fost identificată şi amendată.Acesta le-a mulţumit organizatorilor pentru înţelegerea şi deschiderea de care au dat dovadă. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTOEl a precizat că protestul trebuie să se încheie la ora 22,15, aşa cum a fost programat, şi că le vor pune în vedere acest lucru organizatorilor.Jandarmii vor rămâne în zonă până se eliberează piaţa.Purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei, Diana Sarca, a anunţat că restricţiile de circulaţie vor fi ridicate gradual, ultima rută închisă fiind bd. Lascăr Catargiu. UPDATE ORA 20:18 Protest în Bucureşti - Pianistul Davide Martello, în Piaţa Victoriei Pianistul german de origine italiană Davide Martello, cunoscut pentru reprezentaţiile susţinute în mai multe zone de conflict din lume sau unde au avut loc tragedii, printre care Istanbul, Battaclan, Euromaidan sau Afganistan, a ajuns sâmbătă seară cu pianul său în Piaţa Victoriei din Capitală, la protestul din faţa Guvernului.În prezent, potrivit unor estimări, sunt prezenţi în Piaţa Victoriei în jur de 10.000 de persoane. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR/AGERPRES FOTODavide Martello şi-a anunţat această intenţie de a veni la Bucureşti şi de a susţine protestul în urmă cu câteva zile, într-o postare pe Facebook, în care îşi cerea scuze pentru anularea concertelor din Germania. "Îmi pare rău că trebuie să îmi anulez concertele următoare din Germania. Este un protest mare pe 10 august în Bucureşti împotriva corupţiei din România. Anul trecut, în cadrul unei manifestaţii paşnice similare, poliţia a folosit gaze lacrimogene împotriva propriului popor. Vreau să îi ajut de această dată, astfel încât să se poată ascunde în spatele pianului meu în cazul în care poliţia foloseşte din nou gaze lacrimogene", a transmis Davide Martello pe pagina sa de Facebook. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTODavide Martello a mai fost la Bucureşti pentru un concert la o lună de la protestul din 10 august 2018. UPDATE ORA 19.20 Protest în Bucureşti - Peste 5.000 de persoane în Piaţa Victoriei Numărul persoanelor care s-au strâns sâmbătă în Piaţa Victoriei din Capitală, în faţa Guvernului, reeditând protestul diasporei de anul trecut, a trecut de 5.000, potrivit unor estimări ale forţelor de ordine.Lor li s-a alăturat, după ora 19,30, un grup format din circa 150 de oameni care au participat la un marş pornit din Piaţa Revoluţiei, de la sediul Ministerului de Interne.Oamenii adunaţi în Piaţa Victoriei poartă pancarte cu diverse mesaje şi steaguri ale României şi ale Uniunii Europene, cer demisia Guvernului, au fluiere şi vuvuzele. PSD şi Jandarmeria sunt ţinta altor scandări ale protestatarilor. Se strigă: "Demisia!", "Hoţii!", "Jandarmeria apără hoţia!", "PSD, ciuma roşie!". Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO"Fără penali în funcţii publice", "Corupţia ucide!", "România nu e a voastră! Plecaţi la căpşuni sau la puşcărie" - sunt câteva dintre mesajele afişate în piaţă.Manifestanţii au început să se adune în Piaţa Victoriei de la orele prânzului.Un alt grup s-a adunat, sâmbătă după-amiază, în faţa sediului Ministerului Afacerilor Interne. Ei au afişat în apropiere mai multe portrete cu politicieni şi şefi din Jandarmerie pe care îi consideră vinovaţi pentru violenţele de la protestul din 2018 şi pentru faptul că nu a fost rezolvat dosarul "10 august" legat de acele evenimente.Între grupul mare de protestatari şi sediul Guvernului, traficul rutier se desfăşoară normal.Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române, Georgian Enache, a anunţat sâmbătă că în Piaţa Victoriei au fost instalate dispozitivele de protecţie, în mod gradual, urmând să intre şi efective de jandarmi, patrule de dialog. Acesta a făcut un apel ca participanţii la miting să nu poarte asupra lor bagaje voluminoase. Georgian Enache a reiterat disponibilitatea Jandarmeriei pentru "o comunicare deschisă şi transparentă cu participanţii şi cu organizatorii". UPDATE ORA 19.20 Protest în Bucureşti/Apelul la 112 care semnala obiecte suspecte într-un autovehicul nu s-a confirmat UPDATE ORA 19.03 Protest în Bucureşti/Tânăr depistat în zona Pieţei Victoria cu un cuţit de tip briceag - condus la audieri UPDATE ORA 18.32 Protest în Bucureşti/Poliţişti care intenţionau să verifice un autovehicul după un apel la 112 - extraşi de jandarmi din mulţime UPDATE ORA 17.54 Protest în Bucureşti - Câteva zeci de oameni au venit în faţa sediului MAI ORA 17.26 Protest în Bucureşti - 250.000 de oameni aşteptaţi în Piaţa Victoriei Câteva sute de oameni s-au adunat, sâmbătă după-amiază, în Piaţa Victoriei din Capitală, în faţa Guvernului, reeditând protestul diasporei de anul trecut, care a avut loc la aceeaşi dată.Oamenii poartă pancarte cu diverse mesaje şi steaguri, cer demisia Guvernului, au fluiere şi vuvuzele. PSD şi Jandarmeria sunt ţinta altor scandări ale protestatarilor.Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române, Georgian Enache, a explicat că prezenţa autospecialelor parcate în zonă este justificată de numărul mare de participanţi anunţaţi şi că rolul lor este să protejeze manifestanţii. El a adăugat că nu au fost aduse maşini cu tunuri cu apă. Precizările au fost făcute în contextul în care în mediul online au fost difuzate astfel de informaţii. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO"Demisia Teodorovici, Daea", "Fără penali în funcţii publice", "Corupţia ucide", "România nu e a voastră! Reprezentanţi ai Poliţiei Locale împart oamenilor sticle cu apă.Manifestanţii au început să se adune în Piaţa Victoriei de la orele prânzului.Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române, Georgian Enache, a anunţat sâmbătă că în Piaţa Victoriei au fost instalate dispozitivele de protecţie, în mod gradual, urmând să intre şi efective de jandarmi, patrule de dialog. Acesta a făcut un apel ca participanţii la miting să nu poarte asupra lor bagaje voluminoase. Georgian Enache a reiterat disponibilitatea Jandarmeriei pentru "o comunicare deschisă şi transparentă cu participanţii şi cu organizatorii". Jandarmeria Capitalei susţine că organizatorii au comunicat faptul că protestul din Piaţa Victoriei începe la ora 14,00 şi se desfăşoară până la ora 22,15.Pe paginile de socializare au fost create mai multe evenimente dedicate protestului, inclusiv o adunare publică la sediul Ministerului Afacerilor Interne din Piaţa Revoluţiei. Vor avea loc şi marşuri pe arterele din centrul Capitalei. AGERPRES/(AS - autor: Sorin Peneş, editor: Florin Marin, imagine: Mihuț Năstăsache, redactor video: Mihuț Năstăsache, grafician: Andrei Cârlan, editori online: Anda Badea, Alexandru Cojocaru) Imagini pe AGERPRES FOTO * UPDATE-ul este realizat în baza ştirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzării ştirilor pe fluxul agenţiei. 